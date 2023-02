«No llevaba un minuto y ya me estaban pifiando»: Pablo Zúñiga culpa al público tras fallida presentación en Las Condes

Una de las presentaciones más comentadas durante el pasado Festival de Las Condes, fue la de Pablo Zúñiga, esto tras haber presentado una rutina que no logró convencer del todo al público presente durante el mismo.

Tras este hecho, Zúñiga salió a dar cara por lo mismo durante este 31 de enero, dejando en claro varios detalles potentes acerca del tema.

El descargo de Pablo Zúñiga

En una reciente entrevista con La Tercera, el ya mencionado humorista y periodista, Pablo Zúñiga, intentó explicar un poco más acerca de las razones que lo llevaron a fracasar rotundamente durante el evento.

Si bien, sus rutinas de carácter irónicas no son algo nuevo en él, ya que este es uno de sus puntos más característicos al momento de presentar su humor, esto pareció no gustar mucho al público presente en el mencionado festival.

Lo mencionado anteriormente, se pudo evidenciar en que el humorista estuvo menos de 20 minutos presente en el escenario, viéndose en la obligación de retirarse ante la alta cantidad de pifias que recibió.

En cuanto a la rutina, Zúñiga expresó que esta ya había sido probada anteriormente, teniendo una recepción mucho mejor. «No existe absolutamente nadie que haya asistido o me haya contratado, que diga lo contrario. Por algo me llevaron hasta tres veces a la misma ciudad y a veces actué dos veces en el mismo lugar».

Aunque también expresó que este fracaso, tendría una principal razón para existir. «Jamás me han pifiado y jamás ha salido alguien de un show mío indiferente, por el contrario, a quienes les gusta el humor negro les encanta. En el Festival de Las Condes simplemente no funcionó. No quiero excusarme, pero quizás mi día debió haber sido con Vicentico y Nicole, cuarentones y cincuentones que te escuchan más. El día que yo me presenté no llevaba un minuto y ya me estaban pifiando».

Además, agregó que, a pesar de la «odiosidad» que el mismo acusó por parte de los internautas, su carrera estaría lejos de finalizar.

«Si creen que por un fracaso voy a parar, olvídenlo. Esto es sólo para pararse, si realmente mi rutina no funcionara, obviamente me dedicaría a otra cosa o perseguiría otro plan. Nos vemos en la próxima actuación, invitados los que quieran ir y los que no, no me maldigan. Simplemente no vayan», concluyó en la mencionada entrevista.