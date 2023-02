The Last Of Us dispara reproducciones de un clásico setentero en su último capítulo

Casi una década ha pasado desde el estreno del videojuego «The Last Of Us». El cual está enfocado en un mundo postapocalíptico, donde Joel y Ellie intentan sobrevivir en una pandemia en Estados Unidos. En donde, el virus provoca la mutación de humanos a criaturas caníbales.

De la mano de HBO, el juego llegará a las pantallas a través de una serie de 9 episodios. El actor chileno Pedro Pascal dará vida a Joel, protagonista de The Last of Us.

Long, Long Time

El domingo pasado, se estrenó el tercer capítulo y como es de esperar causo mucho impactó entre la audiencia por la emotiva historia que se relató en la pieza.

¿Qué ocurrió? Bill y Frank, fueron los nuevos personajes que aparecieron en el último episodio. En ese contexto, a través de los fragmentos, logramos conocer cómo crearon un vínculo ambos individuos en medios del caos.

En una de las escenas, vemos a Frank sentado en el piano, donde agarra un libro de música de Linda Ronstadt y comienza a cantar parte de la canción: «Long Long Time».

«El amor permanecerá, toma las cosas con calma. Suena como un buen consejo, pero no hay nadie a mi lado», es parte del sencillo.

¡Alerta Spoiler! Posteriormente, la pareja se enamora y vemos como se mantienen en medio del apocalipsis, mientras envejecen. No obstante, ambos se quitan la vida para abandonar el caótico mundo y dejan una nota para Joel.

Luego, el personaje interpretado por Pedro Pascal, encuentra la nota, donde la pareja, le autorizó a tomar todos los recursos posibles para seguir con vida. En ese entonces, Joel y Ellie, vuelven a escuchar la canción, mientras parten su viaje en auto.

Según Spotify, tras el emocionante episodio, las cifras del streaming de Long Long Time por Linda Ronstadt aumentaron un 4800% en las reproducciones de la plataforma musical.

Revisa acá la setenta canción: