¡No les bastó el oro!: Españoles ahora nos quieren robar a Pedro Pascal

Pedro Pascal, se convirtió es uno de los más queridos actores provenientes de nuestro país. Nos ha cautivado en diversos registros como «Narcos», «The Mandalorian» y recientemente con «The Last Of Us».

El estreno de HBO, trata sobre el mundo tras un apocalipsis y ha dado vueltas por el globo tras su gran parecido al juego. De hecho, muchos la categorizan como un fiel registro.

Gracias a la popularidad, muchos medios quieren tomar la querida imagen del actor y así lo hizo un medio español que dejó la pata.

El descarado robo de nuestro Pedro Pascal

«Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con «The Last of Us»», se titulaba el artículo del 24 de enero que realizó la revista ¡Hola! de España.

A través del texto, se logra diferenciar cómo repasan la carrera del actor, pero también abordaron su vida personal.

«Pedro nació en Santiago de Chile pero tiene raíces españolas. De madre psicóloga y padre médico, el actor es nieto de un matrimonio español: su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco», aparecía entre las líneas.

Tales dichos, sorprendieron a todos, puesto que el actor en cada ocasión que pueda se jacta de ser chileno. La publicación de la revista a través de la red del pajarito, inmediatamente generó miles de furiosas reacciones de los internautas.

«NO ES ESPAÑOL, ES CHILENOOOOOO, DEJEN DE ROBAR», «España no se aburre de robarle a Latinoamérica», «Y la Rosalía se cree latina y le dan premios por eso. Y no poh, no lo es. Quédensela y dejen a Pedrito tranquilo», «Que yo sepa ese w… nació en Santiago de Chile» y «Es chileno. Basta de saquearnos», fueron algunos de los comentarios.

Tampoco se quedaron atrás con divertidos videos de TikTok, acá te dejamos uno que llamó nuestra atención: