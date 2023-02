«Reina»: Juanita Parra la rompe en las redes con su cautivadora tenida en Viña 2023

El Festival de Viña del Mar 2023, cuenta con una Competencia Internacional, con interpretaciones de cantantes latinoamericanos. Dentro de aquella actividad, tenemos a los jurados, quienes cumplirán con el rol de evaluadores sobre las presentaciones.

Una de ellas, es Juanita Parra, la baterista de Los Jaivas. La artista está desde 1987, pero en 1991 entró como miembro oficial. En ese sentido, el grupo se presentará por tercera vez hoy en la Quinta Vergara tras 11 años de su última visita.

Ayer, durante la rutina de Diego Urrutia, el comediante le tiró un palito a la baterista. «Juanita, te amo. Sígueme en Instagram», replicó el periodista.

Posteriormente, según consignó RadioFuturo, Parra, respondió lo siguiente: «Completamente, no me lo esperaba. Pero cuando pasó una vez, luego dos veces. Pero me mandó amor… ¡Yo también te amo Diego».

Los piropos de las redes sociales

En ese contexto, mientras era consultado por lo anterior, su tenida, impactó a los internautas. Un corset, pantalones con brillos, una de caballo y un impactante collar de color rojo.

«Regia, diva, inalcanzable», «no la merecemos», «Juanita Parra cada día más hermosa», «juanita parra, reina» y «Ya era hora que todos reconozcamos nuestro amor a Juanita Parra», fueron algunos de los comentarios.

Recordemos, que Los Jaivas, celebrarán próximo 15 de agosto, 60 años de trayectoria.

¿Qué queda para esta semana?

Hoy partimos la tercera noche de Viña 2023 y te contamos que es lo que falta para las jornadas que se vienen.

Martes 21 de febrero: Alejandro Fernández, Belén Mora y Los Jaivas.

Miércoles 22 de febrero: Fito Páez, Rodrigo Villegas y Rels B.

Jueves 23 de febrero: Christina Aguilera, Fabrizio Copano y Polimá Westcoast.

Viernes 24 de febrero: Camilo, Laila Roth y Nicki Nicole.

Recuerda que puedes observarlo a través de los canales oficiales: TVN y Canal 13, como también la plataforma de streaming Star+. También a través de las radios oficiales y nuestras hermanas, ADN y Pudahuel.