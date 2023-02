Representante de Perú en Viña 2023: Milena y la canción que homenajea sus raíces andinas en El Portal del Fest

Hoy nos visitó Milena Warthon de 22 años, quien representará a Perú en la próxima Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2023 con su canción «WARMISITAY».

La participante, llegó a El Portal del Fest para conversar junto a nuestros querido equipo, Daniel Fuenzalida, DJ Black, JL Godoy y Lucho de Chile. Milena nos reveló que significa la canción, con la cuál está compitiendo en el festival.

Revisa el audio acá:

Milena, su llegada a Chile y el mensaje tras «Warmisitay»

«Por primera vez he pisado la Quinta Vergara y el recibimiento del público ha sido maravilloso. La verdad muy emocionada, debe ser muy redes sociales, soy super activas, desde que pise he visto que mis videos les han gustado acá en Chile», inició la cantante.

Sobre la canción con la que participa en la Competencia Internacional, Milena, nos contó cuál es el significado detrás de la melodía.

«Mi canción significa mi mujercita en Quechua, se la compuse a mi abuela Teresa. Donde vivo hay una carnaval que se llama Puka Polleracha que significa pollerita roja. En base a eso es todo el concepto de la canción, pero también es un homenaje a las mujeres andinas, a todas las mujeres», explicó.

«Termina siendo una forma que me empodero en base a mi identidad cultural. Todo mi proyecto esta ligado a la música andina, a contar mi historia, a mi forma de ver el mundo, siendo una mujer andina en este 2023″, complementó la participante del concurso de Viña 2023.

En cuanto a su trabajo con el equipo de bailarinas, la coordinación y los ensayos, nos contó cómo se ha ido trabajando.

«Fue super chevere, porque primero, me mandaron la coreografías a Perú y todo enero lo he trabajado, también propuse algunos pasos. Lo ensaye, ensaye y acá también, para acoplar el tema del sonido, para dar todo en el escenario», reveló Milena.

Milena también nos reveló su opinión sobre el poder femenino que se ha tomado esta edición de Viña 2023 y su relación las artistas.

«Ayer me encontré a la Tini, casi me muero, soy demasiado fan. A Karol G la vi muy cerca, demasiada suerte, me estoy llenando de muchas bonitas experiencias. Conocí a Princesa Alba, teníamos comunicaciones por las redes», finalizó.

Revisa nuestro directo a través de la plataforma de YouTube.