Rubia Soares: la morena que se robó la mirada de Alejandro Fernández en la Quinta Vergara

Alejandro Fernández abrió la tercera noche del Festival de Viña 2023 y su presentación no pasó de largo, debido a la cantidad de éxitos que interpretó, el cuestionamiento por uno de sus temas y su coqueteo al recibir sus dos gaviotas con la modelo brasileña, Rubia Soares.

Este último fue sin lugar a dudas uno de los momentos más comentados en las redes sociales. El «potrillo» sacó su lado de galán y al momento de recibir los galardones de manos de la chiquilla, el artista mexicano quedó más que cautivado.

«Más que las gaviotas, me están gustando más los abrazos (…) En este festival estamos un poco limitados con el tiempo para poder hacer un show normal, largo, pero con mucho gusto les vamos a cantar otra canción. Con el gusto y el placer de haberme ganado la otra «gaviotota», ¡ay mamá!», dijo el artista mexicano al recibir la Gaviota de Oro a manos de Rubia Soares, que fijo dejó enamorado a más de un cibernauta o a alguien del público de la Quinta Vergara.

¿Quién es Rubia Soares, la modelo que se robó la mirada de Alejandro Fernández?

Cabe destacar que según consignó Corazón y tal como señaló Martín Cárcamo en el escenario del recinto viñamarino, Rubia Soares es una «morenaza» de 39 años que quizás muchos recuerdan por sus apariciones en el programa de Canal 13, «Vértigo».

Pero ese no fue el único vínculo con la farándula, ya que en 2012 fue vinculada de forma amorosa con el ex tenista nacional, Nicolás Massu.

Además, hay que destacar que la reacción de Alejandro Fernández sacó ronchas en redes. Sin embargo, Rubia Soares no lo interpretó de forma negativa. Así lo confirmó recientemente en su perfil de Instagram.

«Sé que a muchas mujeres que vieron el Festival anoche, los comentarios del artista les parecieron inapropiados, pero quiero que sepan que no me siento afectada personalmente», fue parte de lo que dijo la modelo brasileña, quien no dudó en sacarse una foto con Alejandro Fernández finalizado su show.