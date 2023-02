¿Se le bajaron los cachos?: Yamila Reyna aparece en las redes tras ser vista paseando con su ex pololito

La relación de Yamila Reyna y Diego «Mono» Sánchez, se encuentra en un sube y baja desde que se filtraron los mensajes subidos de tono del futbolista con una mujer de identidad desconocida.

El deportista de «Coquimbo Unido» se vio involucrado en un intercambio de palabras a través de WhatsApp. De hecho, está mujer le dice que ya no quiere hablar, porque él está en una relación. «Me da cargo de conciencia, porque ya te casaste», confesó la chica.

Tras lo ocurrido, y semanas después el jugador declaró lo siguiente a través de su Instagram: «Más allá de un mensaje de amor creo que lo que debo hacer es pedirte disculpas por todo el daño que te causé estas últimas semanas. Es de hombre asumir los errores y pedir disculpas a quien le fallas», relató.

De hecho, la parejita se dejó de seguir en redes sociales hace una semana, lo que daba a entender que todo acabó entre Yamila Reyna y Diego Sánchez. Eso no es todo, al parecer, la animadora le perdonó los mensajitos acalorados.

La declaración tras ser visto en la playa

Según Sitio Infama, la parejita fue vista caminando de lo lindo el fin de semana pasado por la playa de Coquimbo, donde juega el futbolista. El paseíto ¿Por qué habrá sido? ¿término definitivo o reconciliación?

En el registro, se ven de lo lindo caminando y nos dejó pensando. Tras esto, Yamila Reyna, se tomó el lunes libre el día y publicó un mensajito que nos para pensar.

«A todos los que me preguntan por qué no estuve en el matinal, contarles que tampoco estaré en @hoysehablatvn. Solo por hoy, me tomé un día para descansar y organizar la locura que se me viene en Viña, ya que es muchísimo trabajo y la organización ni se imaginan», declaró.

¿Será que se dio día sabático en Coquimbo?

Revisa el video acá: