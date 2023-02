«Te dije que lo lograría»: el emotivo mensaje de Pailita en viaje con su mamá

Pailita va en camino de cumplir 23 años y lo quiere celebrar con todo. Así lo comunicó a sus fans, quienes sabían de los planes del artista urbano y quienes también fueron de los primeros en conocer las malas noticias sobre el mismo tema.

Fue a través de su cuenta de Instagram con cerca de tres millones de seguidores donde «El Casti» contó que no lo dejaron del país. El cantante chileno quería tomar sus pilchas y pasar su cumpleaños el próximo 4 de febrero en Walt Disney World en Orlando, Estados Unidos, pero sus planes de ir al extranjero se vieron truncados momentáneamente.

El gran problema que tuvo Pailita durante la última jornada

«Todo mal we…, no sé qué me pasa, ayer el live no tenía sonido, yo ahora debería estar viajando. La media volada no me dejaron viajar, me negaron la Visa», dijo Pailita en primera instancia.

Igualmente, el cantante aseguró: «yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo. No me dieron ningún motivo por la Visa. He viajado tres veces a Estados Unidos», complementó.

«De aquí nos vamos todos para la casa a mirar Toy Story… Disney querían. Nos vamos a otro lado, no me puedo quedar así porque es mi cumpleaños, es el 4 y yo quiero pasarlo en otro lado. Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí, ya compré los pasajes, me voy hoy mismo, ya compré los pasajes lejos», bromeó Pailita a través de una transmisión, antes de aparecer con los suyos en otro lugar del mundo.

El nuevo destino del artista nacional y su familia

Pese a los problemas que tuvo, Pailita sacó la situación adelante y se llevó a su madre y a los suyos a Cancún, México. Así lo confirmó a través de sus historias de Instagram.

«Mamá te dije que lo lograría», señaló la voz de «Llámame Bebé» junto con una postal de su madre al borde del mar. Asimismo, también compartió una foto de quienes lo acompañaron a México con un especial mensaje.

«Los que estuvieron conmigo cuando nadie apostaba una ficha por mí. No tiene sentido vivir todo esto si no es con ustedes, están gigantes mis niños. Estoy orgulloso de ustedes!! Nunca los dejaré solos. El primer viaje de miles familia. Que comience la travesía, los amo», expresó Pailita en su cuenta de Instagram.