¿Acertará esta vez?: Vanessa Daroch impacta tras predicción sobre terremoto en Chile

En Chile los terremotos no son una gran sorpresa, al contrario de esto, somos un país en el cual hemos aprendido a convivir con los movimientos sísmicos. Sin embargo, esto no quiere decir que la reciente predicción de Vanessa Daroch no genere cierto nivel de preocupación.

Recordemos que la tarotista viene de acertar hace algunos días con una de sus particulares predicciones respecto a Viña 2023, misma que no pasó para nada desapercibida y que terminó siendo muy comentada en distintos espacios nacionales.

¿Se viene terremoto?

Como te mencionamos anteriormente, Vanessa Daroch acertó con una de sus tantas predicciones hace un tiempo. Específicamente, nos referimos a aquella en la que dejó caer que Belén Mora, conocida también como Belenaza, no triunfaría en el escenario de Viña 2023.

Si bien, en aquella predicción no dio nombres directos, sí detalló varios puntos que hacían referencia a la misma Belén Mora, quien, tal y como se predijo, no logró triunfar sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En esta ocasión, la predicción llegó a través del programa «La Hora de Jugar», en donde Vanessa Daroch dijo directamente que vendría un terremoto, el cual afectaría en distintos puntos a nuestro país. «Este sismo es fuerte, como para que se caiga la energía eléctrica o quedemos sin agua», dijo la popular mujer.

Según sus propias palabras, el terremoto tendría lugar en el sur de Perú. Sin embargo, terminaría afectando directamente a Chile, en lo que, según la tarotista mencionó, sería «igual que un dominó».

Además, agregó que en base a sus visiones, habrían tres puntos mucho más afectados a nivel nacional. «Lo veo como un triángulo: hace una punta en el norte, otra en Valparaíso, y la última está en Pucón o Villarrica, en ese sector», fueron las palabras de Daroch, según dio a conocer el medio Publimetro.