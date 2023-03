Al ritmo de Luis Miguel: Kurt Carrera bailará caracterizado de «Tutu Tutu» en Aquí se Baila

El nuevo episodio de Aquí se Baila contará con una gran sorpresa que sorprenderá a los televidentes del programa conducido por Sergio Lagos.

Una de ellas será la presentación de Kurt Carrera, quien junto a su pareja, Yenima Muñoz, bailará caracterizado de ni más ni menos que de «Tutu Tutu» y ella de «Tutu Tuta».

Este será el décimo capítulo del espacio de Canal 13, que tendrá a ocho parejas enfrentándose en duelos para escoger quiénes deben pasar a la temible zona de eliminación. Esto siempre será bajo la especial opinión del jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

El curioso atuendo en la presentación de Kurt Carrera

Ambos rostros del programa de baile realizarán una bella y divertida presentación al ritmo de «Hasta que me olvides» de Luis Miguel.

«Para mí es bonito hacer esto porque sacar a Tutu Tutu siempre es agradable. Es un personaje que no tengo que pensar mucho, sólo me pongo la capucha y soy él», comenzó diciendo el comediante.

Además, en cuanto a la reparición del vestuario original que ocupó por años en Morandé con Compañía y en el Festival de Viña del Mar, el humorista explicó un complejo detalle sobre el estado del mismo.

«En este caso no es un Tutu Tutu 100%, es medio humanoide porque es sólo la cabeza, pero la gente lo va a apreciar porque hace mucho tiempo que no sale el personaje en pantalla, y menos bailando», explicó el ex Morandé con Compañía.

Lamentablemente la de hoy será la última vez que Kurt Carrera use esa cabeza original del personaje, ya que hace pocos días esa parte del disfraz fue destrozada por los perros del actor.

«Se la comieron y le sacaron las plumas. Era la original que usé en Viña, la voy a tener que mandar a arreglar. Afortunadamente tengo una de repuesto, que es la que le pasé a Yenima para que hiciera de ‘Tutu Tuta’. Pero no es exactamente igual a la otra», señaló Kurt Carrera.