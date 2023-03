Aquí se Baila: ganadora de El Retador se suma como nueva participante

Aquí se Baila inició hace poco más de dos semanas e incluso ya tiene una eliminada por una grave lesión (Paz Bascuñán), pero eso no detuvo la confirmaciones de nuevos participantes para el programa de baile.

El nuevo ciclo del espacio de Canal 13 perdió a una pareja, pero sumó una nueva de inmediato. Así se informó durante la última jornada, en el anuncio de Chantal Gayoso y Matías Falcón; pero la cosa no quedó ahí.

Además de la confirmación de los dos ex Rojo, desde la estación señalaron que también ingresará otra pareja más. Se trata de Zagala Salazar y su dupla, Bastián Retamal, quien fue pareja de baile de Betsy Camino en la primera temporada de Aquí se Baila.

¡Otra participante más para el programa de Canal 13!

Tras bailar en diversos programas de la pantalla chica al participar en los espacios «Talento chileno», «Imparables» y «Got talent», el año pasado se coronó como ganadora de la primera temporada de «El retador» en Mega, experiencia que define como «lo más grande que he vivido como bailarin». Aunque Zagala Salazar admitió que su intención inicial era entrar a Aquí se Baila.

«El año pasado cuando vi el programa tenía la esperanza de que me llamaran, y no pasó. Pero creo que los tiempos del universo son perfectos, y gracias a que no me llamaron logré estar en «El retador». Creo que Aquí se Baila es un formato de programa en el que nunca he participado, algo que me faltaba hacer en la vida», señaló la bailarina muy entusiasmada por su ingreso.

«Voy a dar todo de mí para llegar lo más alto posible. Ganar sería un regalo para todos mis años de carrera, pero lo ideal para mí es disfrutar el proceso y pasarlo bien», sostuvo la nueva gran participante del programa de baile.