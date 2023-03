Carlos Caszely recuerda la historia de amor con su esposa: «Siempre estuvo ahí»

La noche de este sábado se estrenó el primer capítulo de la nueva temporada de ‘Te Paso a Buscar’, donde Pancho Saavedra conversó con Carlos Caszely, quien se confesó sobre distintos aspectos de su vida, pasando por su familia y su carrera profesional.

Y uno de los aspectos más importantes de la vida del futbolista es la relación con su esposa, con quien estuvo por más de 50 años y quien lamentablemente falleció en 2022 a causa de un cáncer. Por lo mismo que en la entrevista contó su romántica historia de amor

Resulta que Carlos Caszely relató que se conocieron en la universidad (ambos estudiaban la misma carrera). La primera salida fue a dejarla a su casa y le pidió pololeo, a lo que ella respondió, «lo voy a pensar». Al siguiente encuentro en la casa de estudios, comienzan la relación que sellan con un beso.

También agregó que muchos cercanos a María de los Ángeles Guerra le decían que no iba a durar mucho, porque era jugador de fútbol y a él le comentaban lo mismo, porque ella era tenista. El deportista recordó que, en ese momento, se dijeron ambos y se prometieron que «nos vamos a tomar de la mano y vamos a caminar hasta el último día».

El entonces delantero de Colo-Colo fue vendido a Levante de Valencia en España, por lo que se casó para poder irse con su mujer a Europa, donde comenzó su familia y nació su primera hija. Declaró que no hubo problema en tomar la decisión del matrimonio pues «éramos dos niñitos enamorados».

Carlos Caszely y el amor por su esposa

Cambiando de tema, Carlos Caszely mencionó que Rodrigo Villegas lo motivó para comenzar a hacer stand up alcanzando a presentarse alrededor de tres o cuatro veces.

Luego siguió solo y firmó con cuatro casinos, pero fue en ese periodo que le encontraron cáncer a su mujer y dejó todo para cuidarla: «les dije, lo siento, no lo hago, María de los Ángeles está enferma y me dedicó a ella, no un 100 por ciento, sino que 200 por ciento».

Es así como después fue el momento de reflexionar sobre su gran pérdida: «No hay comparación ni con un dolor futbolístico ni con un fractura ni con el penal perdido en España, nada se compara. No tengo respuesta, era una gran mamá, gran abuela, gran amiga, gran mujer».

«La mitad de mi carrera se la debo a ella. Siempre me apoyó, me apañó, me empujó. Siempre estuvo ahí. Sé que para la gente que no ha sentido el amor, no lo va a entender, pero la gente que ha amado como nos amamos nosotros, sí lo va a entender», repasó Carlos Caszely.