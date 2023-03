«Con razón no llega mi pedido»: la peculiar aparición de un peatón en pleno despacho

Los despachos periodísticos usualmente dan que hablar en redes sociales, gracias a momentos que se hacen virales ya sea por algo que hizo el comunicador u otra persona.

Este detalle se volvió a repetir durante las últimas horas. Todo en el marco de un despacho matutino de Chilevisión Noticias, donde se abordó la muerte de un Carabinero en Barrio Bellavista.

Fueron pasadas las 7:00 horas del inicio de esta semana cuando un periodista estaba informando desde el lugar de los hechos. No obstante, lo que más llamó la atención de la cuenta Televisivamente (quienes rescataron el video viral), fue la peculiar aparición de un peatón metros atrás del comunicador.

Las múltiples reacciones a la extraña aparición del transeúnte

La persona, quien cargaba una típica mochila de una aplicación de delivery, apareció detrás del profesional de Chilevisión. En ese contexto, el peatón se comenzó a mover en «cámara lenta» y de una forma inusual, lo que generó diversas reacciones en Internet.

«Top 7 viajeros del tiempo captados en cámara (real)»; «la caña más piola de bellavista»; «viajero del tiempo be like»; «Un pequeño paso para el hombre…»; «2001: Odisea del espacio»; «Los primeros 2 segundos me dieron miedo»; «Con razón no llega mi pedido», fueron solo algunos de los ocurrentes comentarios de los cibernautas.

A continuación te dejamos el video del momento viral:

El trágico final del policía en Barrio Bellavista

Fue durante la madrugada del lunes cuando ocurrió la muerte de un funcionario de Carabineros. La información fue entregada, según señaló 24 Horas, por el general Marcelo Lepin, jefe de la Zona Oeste de Carabineros.

Respecto a lo anterior, el hecho fue denunciado alrededor de las 4:20 horas en el cruce de las calles Purísima y Dardingnac.

Se habría tratado de un cabo segundo de la primera comisaría de Santiago, quien sufrió una encerrona y posteriormente fue baleado.