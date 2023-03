«Cuerpazo»: Lola Índigo deslumbra tras lucir un microbikini desde Miami

Lola Índigo está a solo días de comenzar su gira por Sudamérica y precisamente en la previa de realizar sus esperadas presentaciones, la artista española se lució paseando por Miami.

En ese contexto, la intérprete de «CORAZONES ROTOS» con Luis Fonsi, sacó aplausos tras aparecer con un coqueto microbikini mientras estaba de paseo en bote.

«hasta pronto miamiiiii», escribió la cantante en la publicación donde posó con el sensual conjunto de color negro y que causó furor entre sus miles de seguidores.

Por supuesto, las fotitos y el breve video que subió, acumularon más de 240 mil corazones durante las últimas jornadas. Esto además de los mil mensajes de quienes reaccionaron a las postales en la cajita de comentarios.

«45 paros cardíacos, todo ok»; «me caigo de culo»; «Cuerpazo 👏»; «Madre de dios😍»; «Menuda Reina 😍»; «vaya diosa», escribieron algunos de los cibernautas en el masivo perfil de Lola Índigo.

Los próximos proyectos de Lola Índigo

La cantante española que colaboró con Denise Rosenthal en los temas «Santería» y «Demente, pronto lanzará un nuevo disco llamado «El Dragon».

Además, la voz de «Tiki Tiki» con Ptazeta llegará Chile en los próximos días en el marco de su tour por Latinoamérica. Ella se presentará en Santiago de Chile el próximo 1 de abril y a las 20.00 horas en Teatro Coliseo. Esto después de pasar por Córdoba, Rosario y Buenos Aires en Argentina, además de Asunción en Paraguay.

El trend con su colega chilena

Fue en noviembre recién pasado cuando Lola Índigo rompió las redes junto a Denise Rosenthal. Ambas cantantes se unieron al trend de la canción de «DISCOTEKA» de María Becerra y la artista española.

«💁🏽‍♀️👸🏽😏 Casi se me ve todo mi c u li to, 😮‍💨❤️ Hahahaha … Te adoro mi reina @lolainditok #parati», escribió Denise Rosenthal en la bajada del registro que superó las 657 mil vistas en la cuenta de la intérprete de «Agua Segura».