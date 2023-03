Diego Urrutia se refiere a incómodo momento con el Kiwi: «Eso no se puede hacer»

Diego Urrutia fue uno de los comediantes que se ganó al «monstruo» del Festival de Viña, gracias a una rutina que provocó las risas en la Quinta Vergara, en los televidentes y que todavía da que hablar.

En ese contexto, el también tiktoker conversó con ADN Radio para entregar sus sensaciones después de su gran triunfo. E incluso, el joven humorista también se refirió a un tema que dio que hablar en Viña del Mar: otro polémico despacho del ex Buenos Días a Todos, Arturo «Kiwi» Walden.

Las recientes declaraciones de Diego Urrutia sobre Viña 2023

«Todavía no he tenido el tiempo de descansar, todo el rato es pega. He tenido unos shows que tenía agendados desde antes, entonces no he parado. Así que yo creo que vamos a seguir de largo hasta el final», declaró el comediante.

Además, el también joven periodista se refirió a su experiencia con la gente después de su efectiva rutina en la Quinta Vergara. «En la calle, si me saludaban antes 10 personas, ahora lo hacen 80», reveló.

Junto con lo anterior, Diego Urrutia también habló del incómodo despacho que realizó el Kiwi. Esto ocurrió cuando el ex Buenos Días a Todos llegó con las cámaras del matinal, al pasillo de la habitación del comediante en un hotel. Todo después de la celebración del tiktoker por el buen resultado en Viña 2023.

«Eso no se puede hacer, yo creo. Tienen que grabar hasta el lobby no más, no pueden grabar hasta más adentro», indicó Diego Urrutia.

Pero el joven humorista no le dio más cuerda al tema y se tomó el incómodo momento con mucha buena onda. «No pasó nada. Fue chistoso porque mis amigos me taparon. Fui como la guagua de Michael Jackson», dijo el comediante tirando la talla.