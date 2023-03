«Este es mi último proyecto»: nueva eliminada de Aquí se Baila anunció su retiro de la TV

Después de una espera de varios días, finalmente se llevó a cabo un nuevo episodio de eliminación en Aquí se Baila.

En esta ocasión, fueron siete parejas las que se enfrentaron bailando música disco, para ser evaluados con nota por el jurado compuesto por Neilas Katinas, Karen Connolly y Aníbal Pachano

¿Quién fue el nuevo eliminado de Aquí se Baila?

Las parejas que lucharon por la permanencia fueron las siguientes: Rocío Marengo y Pancho Solar; Nicole Gaultier y Felipe Román; Kike Faúndez y Melissa Briones; Hernán Contreras y Fran Zepeda; Claudio Moreno y Laurita Vásquez; Kurt Carrera y Yenima Muñoz, y Emmanuel Torres y Daniela Acevedo.

En ese sentido, después de las presentaciones de las parejas antes mencionadas, Emmanuel Torres con 3 puntos y Rocío Marengo con 14 unidades, fueron los peores evaluados de la noche. Los mismos que fueron al duelo final para definir al nuevo eliminado del espacio de Canal 13.

En sus 45 segundos Rocío bailó «Despacito», de Luis Fonsi. Luego, Emmanuel bailó una impresionante interpretación de «Il Mondo», de Il Volo.

Finalmente, Karen Connolly fue quien anunció que el duelo lo ganó Emmanuel Torres, por decisión dividida, por lo que la segunda eliminada del programa fue Rocío Marengo.

La gran decisión de la trasandina

La argentina, junto con agradecer la oportunidad de volver a Chile, hizo un inesperado anuncio: que se retira de la TV por ahora, ya que se irá a vivir a Miami con su novio.

«Ya vengo pensando hace mucho esto. En principio es un año sabático, lo tengo pensado hace mucho y siempre aparecían nuevos proyectos, y me daba pena y lo posponía, son 20 años de trabajo sin parar entre ambos países. Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a Miami, este es mi último proyecto… en mayo me voy con mi novio a Estados Unidos», anunció la trasandina tras su eliminación.

Acerca de su duelo final, la bailarina argentina aseguró que deliberadamente le puso poco esfuerzo a su baile.

«Fue mala suerte, era impensable que Emmanuel se quedara en blanco y se olvidara de la coreografía. Cuando vi eso dije ‘¡No! ¡Imposible!’. Pero pasó, y por eso mis 45 segundos finales los hice sabiendo que era mi último baile», confesó.