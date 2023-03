«Fue una experiencia muy particular»: Leo Caprile anticipa su aparición en TV junto a sus hijos

Leo Caprile vuelve a la televisión mediante un nuevo capítulo de ¡Qué Dice Chile Prime!, donde dirá presente con una especial compañía: sus hijos Mateo, Luciano y su amigo Ignacio.

Pero tal como es la temática del programa que visitará, el experimentado animador luchará por un millonario premio destinado a una fundación. En esta ocasión, Leo Caprile se enfrentará a ni más ni menos que al actor, Juan Falcón, quien también llegará a la pantalla chica con sus retoños y retoñas.

El espacio animado por Martín Cárcamo enfrentará a las dos figuras televisivas con sus hijos. Por un lado, estará el equipo «Caprile» compuesto por el conductor de tevé y la compañía mencionada anteriormente. El segundo, el equipo «Falcón», compuesto por el actor Juan Falcón y sus hijos Leonardo, Camila y Amelia.

Las sensaciones de Leo Caprile tras su nueva aparición en TV

«Fue una experiencia muy particular ir con mis hijos. Alguna vez muy chicos me acompañaron a la tele, pero es primera vez que ellos toman conciencia del trabajo que su papá hizo durante tantos años. Todo el proceso de vestuario, de maquillaje y de interactuar. Me sorprendió la manera de desenvolverse que tienen y fue una gran experiencia para nosotros estar en ¡Qué dice Chile!», comentó Leo Caprile.

Recordemos que tal como se realiza en cada capítulo, el equipo ganadora donará un millonario premio a una organización sin fines de lucro.

En esta oportunidad, se entregarán $2 millones a la Fundación Mujer Impacta. La misma que desde hace 10 años reconoce y apoya a mujeres emprendedoras que impulsan un cambio social y cultural. Esto con el fin de visibilizar y potenciar sus trabajos para construir una sociedad más humana y solidaria.

Además, las ayudan a desarrollar y hacer crecer sus emprendimientos, entregándoles nuevas herramientas para que sus proyectos sean sostenibles en el tiempo e inspiren a otras personas a seguir sus pasos.