«Operada»: el desubicado comentario en sensual bikinazo de Pamela Díaz que sacó ronchas

Pamela Díaz sigue luciéndose en su cuenta de Instagram con más de dos millones de seguidores, donde comparte todo tipo de publicaciones. Y si bien ha sacado varias carcajadas compartiendo extractos de su podcast, «Hoy Es Hoy», la chiquilla también deslumbra subiendo destapadas fotitos.

Esto pasó durante la última jornada cuando la «Fiera» se llevó todas las miradas de su «people», gracias a una coquetas fotitos en traje de baño. Las mismas que le permitieron ganarse par de piropos de los cibernautas que aplaudieron la belleza que la caracteriza a sus 42 primaveras.

Y pese a que el bikinazo tuvo en su mayoría solo buenas reacciones, también hubo un innecesario mensaje que provocó la defensa unánime a Pamela Díaz.

El comentario que encendió la caja de comentarios de la foto de Pamela Díaz

«Posando para mi people 🥰..diaz de encontrarme conmigo misma .No esta facil la mision jajaaja», dijo la fiera. Esto a través de la postal donde posó con un bikini café con animal print en la parte de abajo, aparte de un kimono en tonos similares y lentes de sol negros.

En ese contexto, además de los buenos mensajes que recibió de los internautas y de la famosilla Daniella Chávez, también le llegó mala onda. Esto por parte de una usuaria quien le dijo «operada», lo que provocó decenas de reacciones en su contra.

«La que puede puede y la que no critica»; «Como te gustaría estar así de regia operada, te come la envidia 😂😂 paaabreee»; «señoraaaa SOPORTEEEE!! El que puede puedeeee»; «jajaja 😂 Dijo la ENVIDIOSA …», «es linda y JOVEN, no como otra… ☺️», le escribieron a la deslenguada cibernautas que criticó a Pamela Díaz.

Pero la buena onda con la «fiera» no quedó ahí. Fueron más de 43 mil personas y más de 700 comentarios que se caracterizaron por ser casi solo piropos para la «morenaza» en su perfil.