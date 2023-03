«Me puse los pantalones y le hablé»: El Maniako The Boost sobre el origen de su gran colaboración con Flor de Rap

Spider G y Matías Vega se lucieron con «flor» de invitado en HiperActiva, ya que en el estudio de la 92.5 recibieron a ni más ni menos que a El Maniako The Boost.

Hace un tiempo te hablamos de Andrés Jesus Landskron (El Maniako The Boost), cantante y compositor urbano, quien lanzó un sencillo que tuvo su videoclip oficial protagonizado por la modelo Ignacia Michelson. El estreno se dividió en dos partes que fueron tituladas «BOBO» y «ASALTO».

Revisa a continuación la entrevista completa:

Aunque el artista ahora se activó con un gran colaboración de la mano de la querida y talentosa cantante chilena, Flor de Rap. El sencillo se llama «FUISTE LUZ» y ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales, además ya de tener su videoclip oficial.

Lo nuevo de El Maniako The Boost junto a Flor de Rap

«Yo soy de repente bien estudioso y cuando me pongo a componer, a escribir canciones digo: ‘esta canción es para tal persona’. Entonces dije ‘esta canción es para Flor de Rap'», comenzó señalando el compositor urbano sobre el origen de su tema.

En la misma línea de la anterior, El Maniako The Boost señaló: «yo dije ‘esto tiene que ser con Flor’, me puse los pantalones y le hablé. ‘Lo peor que me pueda pasar es que me diga que no o no me responda’. Me respondió, me mandó su número, le envié el proyecto y me dijo ‘vamos'», desclasificó el cantante sobre cómo inició su trabajo con la intérprete de «Inmarchitable».

«Esto se ha trabajado de una forma linda porque yo lo compuse en mi habitación, donde tengo mi estudio. Ahí saco todas mis maquetas y me voy donde Shondy (productor urbano)», continuó diciendo, previo a que el también artista musical (Shondy) tomara la palabra y presentara el tema que sonó fuerte en RadioActiva.

Puedes revisar el audio completo en el audio del inicio de la nota.