«Bobo»: Lo nuevo de «El Maniako The Boost» que protagoniza Ignacia Michelson

Andrés Jesús Landskron Silva, es el nombre real del cantante y compositor urbano chileno, quien comenzó sus primeras incursiones musicales entre el año 2008 y 2009; pero su primer videoclip denominado «Música y Humo», se sube en 2014 con la creación de su canal de YouTube.

En la actualidad posee más de 281 mil oyentes mensuales en Spotify, y además viene cosechando un éxito ascendente en las distintas plataformas musicales con temas como «El Camino», «Asalto» y «Lexus». «El Maniako The Boost» recientemente nos sorprendió con el lanzamiento del videoclip «Bobo»; donde nos habla de una relación entre una ex pareja que siguen siendo amantes. Así es como se indica al novio como un «Bobo», para que «no se crea más de lo que realmente es», y posteriormente aprovechar sus encuentros con ella.

La aparición estelar de la chica Playboy

En el videoclip que ya suma más de 37 mil vistas en YouTube, se relatan las vivencias amorosas de El Maniako The Boost con su ex pareja. Ella es interpretada por la ex chica reality, chica Playboy y ahora DJ, Ignacia Michelson.

Es importante aclarar que «Bobo» es la génesis de una secuencia de tres canciones con videoclip. Así es como se conecta todo en una sola historia y se debe ver la primera producción para entender la segunda y la tercera. Lo nuevo de El Maniako The Boost junto a Ignacia Michelson fue producido por DKVNBS, CL MUSIC y FLYTEGANG, junto con la realización audiovisual de Epyc Films.

El cantante nacional creó en 2020 la compañía «FLYTEGANG» junto a otros artistas que se dieron a conocer con el tema «Yo Tengo Un Ángel» y con el remix de la misma canción, que ya cuenta con más de 29 millones de vistas en YouTube.

Además, El Makiano The Boost cuenta con importantes colaboraciones con Calle Latina, Marcianeke, Bayron Fire, Baibi El Chamako y Jairo Vera.