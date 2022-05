Marcianeke vuelve a referirse a los juicios en su contra: «Uno también sufre críticas, pasó hambre y frío»

Marcianeke viene apuntando alto en su carrera musical. Todo después de su gran colaboración con L-Gante, mediante la canción «Toma». Pero a pesar de que el interprete de «Los Malvekes» va en alza, su estado emocional no dice lo mismo.

Así lo ha demostrado con varios desahogos realizados a través de su cuenta personal. En estas publicaciones apunta a las constantes criticas como las principales causas de su malos momentos personales, y de forma específica, la que provocaron su depresión severa.

«Toda esa mierda que tiran y comentarios que me dejan con ganas de mandar todo a la mierda, se la van a tragar porque van a quedar locos», dijo en una de sus tantas reflexiones a través de su red social.

El nuevo desahogo de Marcianeke

«Frustrado. Pero es parte del progreso. Después de lo malo viene lo bueno dicen. Perseverancia nomás», inició Marcianeke a través de sus historias de Instagram.

De la misma forma, el artista urbano respecto al nuevo tema que viene en camino dijo «espero esto les guste y sepan que uno no solo es fiesta y adicciones como dicen. Uno también sufre criticas, pasó hambre y frío, malos ratos, depresión severa, fui hasta victima de actos violentos por culpa de la envidia», reveló Marcianeke mediante la red social.

«Hay que seguir adelante sea como sea, espero con ansias el estreno de este tema. Y esto tenga un antes y un después», concluyó Matías Muñoz (nombre real de Marcianeke) a través de las historias de su cuenta personal.

Se viene música nueva y diferente

«Lo próximo ya está cerca mi gente nueva música y distinta. Bendiciones a mis leales seguidores y mis fanes hermosos», experto el interprete de «Dímelo Má» hace un par de días a través de su cuenta personal de Instagram.

Igualmente, el artista urbano continuó diciendo a través de sus historias en la red social «lo próximo que viene a la calle. Me quiere y me odian. No es lo mismo de siempre y ya lo verán… porque ya decirles no sirvió. Todos los artistas tenemos un derecho a desahogarse», remató el cantante nacional.