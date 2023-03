Las conmovedoras fotitos del primer día de colegio de la hija de «Cangri»

Hoy muchos chiquititos, asistieron por primera vez a clases e inmediatamente, se inundan las redes con los registros de los retoños. En ese sentido, una de ellas, fue la hijita de Sebastián Leiva, más conocido como «Cangri».

Araceli Díaz, madre de la menor, compartió las tiernas postales a través de su cuenta de Instagram. La fonoaudióloga, suele publicar los momentos con su hija en redes social y obviamente, no quedaría fuera el primer día de jardín infantil.

La mujer cuenta con 350.000 mil seguidores, quienes se encargaron de sumar diversos mensajitos dirigidos al gran momento que esta pasando la mamita.

La tierna postal de la hija de «Cangri» y Araceli Díaz

«Hermosa de mi vida que rápido ha pasado el tiempo. No puedo creer que hoy ya sea tu primer día de clases!!! Eres hermosa mi vida, mamá está orgullosa de ti. Porque aunque hemos sido inseparables todos estos años, tu solita decidiste soltar mi manito un poquito para seguir creciendo», inició escribiendo junto a la postal.

«Mamá siempre estará para ti en cada pasito que des. Si tú eres feliz yo también lo soy. Pd: no aguanto las ganas de ir a buscarte. Recuerda… se feliz mi pequeña«, finalizó.

El registro, cuenta con 70 mil me gustas y sus seguidores, le dejaron muchos recaditos positivos sobre la experiencia de que tu hij@ entre al jardín infantil/colegio/liceo.

«Ay no no no mi bebe hermosa que día tan importante amiga ❤️ las amo», «Linda esa josefita bella, princesita hermosa, espero no le saque canas verde a los profesores jaja», «Que sea un buen día y año para la Josefita. Que Diosito siempre la cuide.. las queremos mucho», «Como pasa el tiempo hace nada era una bebe con pañales❤️hermosa dios la bendiga» y «Todo va a salir bien en este nuevo desafío.. son pasos que hay que dar para que siga aprendiendo», fueron algunos de los comentarios.

Revisa la fotito acá: