«Llévame diabla»: Ignacia Michelson impacta con destapada fotito en lencería

Con más de 2.3 millones de seguidores en Instagram, Ignacia Michelson está en todo momento activa en la red social, donde no duda en compartir osados registros que dejan la grande entre sus seguidores lo que no dudan en llenarla de piropos.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que la chiquilla sacara suspiros entre su público al subir una coqueta postal en la que se luce posando de espaldas con un pequeño conjunto de lencería blanca y negra, en la que deja a la vista su retaguardia.

«Piensa y actúa diferente y serás asociado como un aliado del diablo», escribió Ignacia Michelson para acompañar el registro que en poco tiempo recibió más de 54 mil me gusta y cientos de mensajes en los que no dudaron en afirmarle que cada día se ve más guapa.

Algunos de los comentarios que recibió decían: «Tan linda que es»; «La lanita del rey chilena»; «Estupenda»; «No puedo con tanta belleza»; «senda diosa»; «Las obras de arte que hace Dios cuando está inspirado»; «Mamasota»; «Que preciosura de mujer»; «La única diosa que conozco»; «te ves preciosa» y «Llévame diabla».

Ignacia Michelson y el intento de encerrona que vivió

Hay que recordar que hace unos días, Ignacia Michelson no lo pasó muy bien, ya que mientras estaba junto a Marcianeke y una amiga circulando por Ñuñoa, fueron víctimas de un intento de encerrona, que lograron evitar gracias al cantante.

«Se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen bájense del auto. Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo no, no, no. Se tiró para atrás (conduciendo) y siguió», relato la DJ a Las Últimas Noticias.

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson agregó que «ahí los tipos se fueron y dijeron ‘vámonos, vámonos’. Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo».