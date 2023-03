«Necesito mucho silencio»: la especial petición de Rosalía a sus fans en el Lollapalooza Chile 2023

Rosalía volvió a Chile después de casi siete meses y esta vez tal como ocurrió hace poco tiempo en el Movistar Arena, no decepcionó y encantó nuevamente a sus fanáticos de Lollapalooza Chile 2023.

La presentación de la artista catalana duró una hora y contó con un setlist similar al de su show del pasado 28 de agosto de 2022. No obstante, contó con un par de variaciones.

El concierto contó con una versión distinta de «DESPECHÁ» con elementos de Jersey Club REMIX. Algo similiar ocurrió con CANDY, donde Rosalía agregó y bailó la parte de Chencho Corleone del remix del tema. Asimismo, la «MOTOMAMI» también interpretó «LLYLM» y un cover de «Héroe» de Enrique Iglesias con G3 N15 de introducción.

Aunque lo que se repitió, como siempre, es el carisma y la presencia escénica de la oriunda de Cataluña. Esto se pudo observar al momento en que Rosalía bromeó con sus fans al asegurar, de forma muy seria, que preparó algo muy importante para sus presentación.

La gran sorpresa de Rosalía

«Cuando sabía que iba a volver a cantar aquí, me hizo tanta ilusión que quise preparar una canción especial que he tenido que practicar muchísimo para poder hacerla hoy. Me gustaría cantarla a capela y necesito mucho silencio para ello», reveló Rosalía previo a cerrar los ojos y dejar a todos expectantes en el Banco de Chile Stage.

Sin embargo, todo era una «bromita» de la MOTOMAMI, quien gritó «Chi-chi-chi. le-le-le, viva Chile» para después volver a hacerlo en compañía de todos los presentes en el Banco de Chile Stage.

Pero esto no fue lo único que hizo Rosalía al interactuar con sus fans, ya que también recibió con mucha gratitud que sus fans le cantaran «cumpleaños feliz» a su disco «MOTOMAMI», proyecto que dio su primera vuelta al sol el sábado 18 de marzo recién pasado.