¡Otra pareja más!: dos ex Aquí se Baila se suman a la nueva temporada del programa

Tras la salida de Paz Pascuñán por una fractura en su rodilla, Aquí se Baila volverá a tener 16 parejas participando por ser la mejor en la nueva temporada.

Se trata ni más ni menos que de la pareja compuesta por Chantal Gayoso y Matías Falcón, dos ex compañeros en Rojo y también ex participantes en la primera temporada del programa de baile, acompañando a Thiago Cunha y Bárbara Moscoso, respectivamente.

Las sensaciones de los nuevos participantes de Aquí se Baila

«Lo que en esta temporada quiero conseguir es pasar a la final. En ningún programa donde he estado lo he logrado, siempre me pasa que pierdo justo antes. En Rojo salí quinta y desde el cuarto en adelante bailaban en la gala final, entonces me quedé con las ganas. Sería un honor lograrlo ahora, hacer el montaje final», aseguró la bailarina que consiguió el noveno lugar en la primera temporada del espacio de baile.

«A mí me encantaban los programas de baile, siempre decía que me gustaría ser parte de eso. Siento que Rojo fue mi universidad. Yo no tenía tanta técnica, pero sí harta pasión y me subí al carro rápidamente. Gracias a eso llegué a la gala final de ese programa», señaló el bailarín que obtuvo el tercer lugar de la primera temporada de ese programa.

Éste será su debut como figura en el programa, ya que entrará no como acompañante sino como dupla de igual a igual con Chantal Gayoso.

«Chantal se ve ruda, pero es un ángel. Con ella tuvimos rivalidad en la primera temporada de Rojo, pero desarrollamos un lazo de compañeros de trabajo y generamos una linda amistad. Agradezco tener la oportunidad de estar a la par con ella. Mi intención es lograr que Chantal brille en su máximo esplendor», comentó sobre su compañera en su nueva incursión en el programa de Canal 13.