«¿Qué estoy criando?»: Pamela Díaz quedó perpleja ante peculiar respuesta de su hija

Pascuala (6), es la hija menor de Pamela Díaz fruto de la relación Fernando Tellez. La crianza ha sido básicamente de su parte, puesto que hace unos meses, «La Fiera», reveló que el padre biológico ya no la ve desde hace tres años.

La modelo, suele subir diversos momentos de su vida cotidiana en su cuenta oficial de Instagram. De hecho, su hija, es protagonista de varias y en este caso, así fue.

La cómica situación de «La Fiera» y Pascuala

Fue nada más ni nada menos que durante la mañana del martes pasado, donde subió una seguidilla de historias de lo que vivió con su hijita.

«Ay pipul, hoy día amanecí con ánimo, dormí bien, se supone. Y a esta otra, le digo que vamos al colegio y como anda prendida miren, se quiere ir en su auto», inició.

«¿Qué? ¿Cómo nos vamos a ir en tu auto? Ah, qué te creí ¿Te imaginai te vas así al colegio?¿Tiene música? Está escuchando las noticias la niña, muy aplicada. Oye pero tienes que limpiar tu auto, hoy día tienes que lavarlo», agregó mientras mostraba a su hija en un auto de juguete.

«Donde está la bencina hay algo para limpiar autos. Vamos, ¡súbete!», le contesta inmediatamente Pascuala.

«Estamos aquí con la Pascu de camino al colegio y me dijo: ‘mamá, ¿estás segura que hay colegio?’. Y yo que te dije, que sí. Me siento tan mala madre porque llevé a la niña un día y no había clases, éramos las únicas dos», rebobinó mientras iban camino al colegio.

«Hija, ¿quieres cambiar de madre?», le pregunto entre risas Pamela Díaz.

«Lo pensaré», arremetió su pequeña hija.

«¡¿Qué?! ¡Bájate! Bájate de mi auto, ahora», le contestó «La Fiera», mientras paraba el auto.

«Lo pensaré… ¿Qué estoy criando?», finalizó la modelo entre risas junto a Pascuala.