«Es una falta de respeto»: Pamela Díaz revela complicada situación con su ex esposo

El pasado noviembre, Pamela Díaz, conversó en el programa «Buenas Noches a Todos», el difícil conflicto por el que pasa con su ex esposo, Fernando Tellez y la crianza de su hija.

«La Fiera» reveló que estaba planificando un viaje que finalmente logró concretar a tan solo una semana de su viaje.

En el estelar de Eduardo Fuentes, Díaz comentó que quería sacar a su hija del país por festividades. «Hace tres años no la ve, hace tres años no me paga pensión alimenticia y yo tengo que pedirle permiso al papa de mi hija para la pascua», comentó.

Pamela Díaz dejó en claro que el padre de su hija Pascuala, no asistió a la primera audiencia para darle el permiso de viaje.

«Ya demostré que crio a mi hija sola, el pasaje es de ida y de vuelta, no es como que me vaya vivir allá, como no va a haber algo más rápido», agregó sobre el burocrático proceso.

Pamela Díaz logró salir del país

El pasado lunes 26, «La Fiera» compartió a través de Instagram que se encontraba en camino a su destino. «Nos vamos al Caribe con toda la familia», comentó en una historia.

Tras esto, el medio Página 7 se contacto con Díaz para conversar sobre si obtuvo el permiso que debían otorgarle a su hija para viajar.

La conductora de «Hoy es Hoy» les comentó que logró sacar a su hija, Pascuala, para las vacaciones en el caribe. «Hasta hace una semana no tenía la autorización. Uno se tiene que ir a juicio y el caballero no se presentó, entonces le dieron 15 días más», les reveló.

“Es un desastre todo esto, encuentro que es una falta de respeto, una situación horrible. Pero, por último, me dieron el permiso. A la hora que no… ahí sí que dejo la embarrada”, finalizó en la conversación.