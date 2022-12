«No sabía que estaba tan enfermo»: la potente autocrítica de Diana Bolocco tras depresión de Cristián Sánchez

Diana Bolocco tomará la posta en la segunda patita de la semana en Juego Textual, tras la participación del actor Carlos Díaz. Ahora será la animadora quien se someterá a las distintas preguntas de las conocidas ocho panelistas del espacio conducido por Sergio Lagos.

La ex conductora de programas como «MasterChef» y «Vértigo», abordará temas como su cambio de estación desde Canal 13 a Mega en 2019. Además, también hablará de cómo fue su paso por Mucho Gusto, donde animó el matinal de la estación y también cómo fue enfrentar la transición de un espacio de entretención a uno más de información dura.

Por otra parte, se referirá a la compleja depresión que aquejó a su esposo Cristián Sánchez, indicando que al principio ella no se dio cuenta de lo que le pasaba, y por eso cometió muchos errores.

La potente autocrítica de Diana Bolocco tras enfrentar el delicado estado de salud de su esposo

«Lo hice muy mal. Tengo un chip muy estúpido en mi cabeza de ir y no abandonar, seguir adelante cueste lo que cueste, entonces fui una muy mala consejera porque no sabía que estaba tan enfermo, y cuando lo supe me sentí muy mal», comenzará diciendo la animadora.

«Yo debí haberlo sabido, porque él dejó de ser él. Fue un proceso lento de ostracismo y de modo sobrevivencia, como estar en un status quo completo. Él estaba trabajando mucho, lo veíamos muy poquito, y cuando lográbamos compartir era en modo diversión. Yo quería que él se divirtiera, y no conecté con eso. Me siento muy culpable», indicará Diana Bolocco.

Finalmente, la conductora de tevé explicará que Cristián logró abrirse con ella, y juntos tomaron la decisión de hacer cambios en su vida para mejorar. «Él tomó sus decisiones que tenían que ver con lo laboral, y renació, volvió a ser Cristián», contará en Juego Textual.