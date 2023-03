Revelan que Kiwi fue advertido sobre las nuevas conductas de la TV previo al polémico beso

Recordemos lo que ocurrió hace tan solos unas semanas entre Kiwi y Pamela Leiva. El entonces notero del matinal Buenos Días a Todos, le dio un beso sin consentimiento a la humorista.

A la mañana siguiente, TVN, decidió desvincularlo del canal. «Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas», declararon sobre el hecho entre Kiwi y Pamela Leiva.

«Lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado», sumaron

Luego de semanas, salió a hablar, Michael Roldán, quien fue su compañero de equipo en el espacio matutino durante la semana del Festival de Viña del Mar.

La potente declaración

«No puedo hablar de la interna de todos, pero sí puedo hablar de cómo lo viví yo“», inició el periodista durante su espacio en «Zona de Estrellas».

«Al otro día, literalmente, me enteré por la prensa», explicó sobre cómo se enteró de lo que ocurrió con Pamela Leiva, según recopiló «Mira lo que Hizo».

«La situación para mí fue súper incómoda porque, en una instancia muy coloquial, habíamos conversado con el Kiwi que los tiempos en la tele habían cambiado», recordó sobre la advertencia.

«Delante de la productora le dije ‘hoy día a la gente no se le abraza, no tienes que dar besos. Él me dijo; amigo, está todo claro», sumó Michael Roldán.

«Conversado eso, a los dos días sucede esta situación. Y es incómodo. Yo nunca después lo hablé con el Kiwi», agregó el periodista.

«Yo no estuve en esa reunión que él mantuvo, pero creo que si los jefes viajan desde Santiago a Viña a hablar contigo es porque hay un respeto hacia ti. Eso me consta», finalizó sobre la abrupta salida.