Tercera eliminada de Aquí se Baila cuenta la firme tras dejar el programa: «Me estaba pasando la cuenta»

Un nuevo participante tuvo que dejar Aquí se Baila y al igual que en las otros dos oportunidades, la víctima del estricto jurado también fue una famosilla.

Recordemos que la primera en partir fue la actriz, Paz Bascuñán, quien tenía una fractura de costilla. Mientras que la segunda mujer en dejar el programa de Canal 13 fue Rocío Marengo, quien anunció su retiro temporal de la tevé tras perder su duelo con el mexicano, Emmanuel Torres.

Ahora, en el más reciente capítulo de Aquí se Baila, ocho parejas se enfrentaron para escoger al tercer eliminado del programa conducido por Sergio Lagos, de acuerdo a la opinión del jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano, este último con nota secreta.

¿Quién fue la nueva eliminada del programa?

Tal como te mencionamos anteriormente, fueron siete los famosillos y famosillas que lucharon por su permanencia en el programa junto a sus respectivas parejas.

Entre ellos, estuvieron Hernán Contreras, Janis Pop, Claudio Moreno, Fernanda Garcés, Lisandra Silva, Chantal Gayoso, Emmanuel Torres, y Geraldine Muñoz junto a Juanfra Matamala.

Finalmente se dieron a conocer las notas de Aníbal Pachano, donde los dos peores puntajes fueron Claudio Moreno, con 19 puntos, y Lisandra Silva, con 15 unidades.

En la batalla final entre ambos, la empresaria cubana bailó 45 segundos de «Crazy in love» de Beyoncé. Por su parte, el comediante hizo lo suyo con «Runaway Baby» de Bruno Mars. Luego de deliberar, en una decisión unánime del jurado, la nueva eliminada del programa fue Lisandra Silva.

La reacción de Lisandra Silva tras su eliminación

«Agradezco muchísimo esta oportunidad. Fue hermoso, los chicos fueron una familia para mí», dijo la ex chica reality en pantalla.

«Sentí un gran alivio. Estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta. Fue el momento perfecto para salir de la competencia», indicó Lisandra Silva tras el cierre del capítulo, agregando que de todas maneras está disponible para regresar para un potencial repechaje.