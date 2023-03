¡Arremetió contra Sergio Rojas!: Raúl Peralta alza la voz en defensa de Lisandra Silva y su hijo

Sergio Rojas y Lisandra Silva protagonizaron uno de los intercambios de palabras más polémicos de los últimos días. Esto provocó que la pareja de la empresaria, el bailarín Raúl Peralta, rompiera el silencio para defender a su pareja.

Recordemos que a través de «Qué te lo Digo», fue Luis Sandoval quien dejó la grande al acusar a Lisandra Silva de no pagar la estadía de su retoño en un jardín infantil. En ese contexto, la ex chica reality no permitió que metieran en un cahuín a su retoño, por lo que anunció acciones legales.

Pero esto no detuvo a Sergio Rojas, quien se burló del acento cubano de Lisandra Silva al prestarle ropa su colega y ex Me Late. Esto llenó de impotencia a la participante de Aquí se Baila, quien denunció bullying, discriminación y xenofobia por parte del periodista farandulero.

Es en ese contexto que la pareja de la empresaria, Raúl Peralta, se expresó a través de las historias de su perfil de Instagram con el fin de defender a su familia.

La réplica de Raúl Peralta en redes

«Han sido muchas las veces que han tratado de dañar a mi familia con mentiras, calumnias y rumores falsos», comenzó señalando Raúl Peralta.

Asimismo, uno de los integrantes de Los Power dijo: «lo que les pido a ustedes que siempre han estado ahí con nosotros, es que no crean las mentiras que leen o escuchan de personas que lo único que buscan es atención a costa de engañarlos a todos», agregó.

«Nunca respondo a las mentiras que inventan porque al ser artista yo ya entendí que es parte de… y de verdad no me importa lo que digan o no digan, pero esta vez involucraron a uno de mis hijos y eso para mí, y se que para todos los que somos padres y madres, es una línea que nunca se debería cruzar», explicó Raúl Peralta.

Para finalizar sus palabras, el bailarín lamentó el «lucro» de algunas personas mediante el «daño, engaño y periodismo barato». En ese contexto, Raúl Peralta cerró su declaración diciendo: «amor para ustedes, para mi familia, y para todxs lxs que luchan y se ganan la vida honestamente», expresó.