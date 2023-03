Naya Fácil y la resolución de su postergada audiencia: «Estoy perdonada por Dios»

Naya Fácil tuvo la audiencia que la perseguía hace mucho tiempo y por la estuvo «prófuga» de la justicia hace unos meses. Sin embargo, todo se acabó durante la jornada de este miércoles cuando finalmente se llegó a una resolución con su caso.

Así lo comunicó la misma influencer mediante una de sus cuentas de Instagram, donde «hizo la previa» y más tarde contó cómo le fue la esperada audiencia por su desnudo en una iglesia de Caldera en 2019.

¿Qué ocurrió con Naya Fácil?

«Ya, buenas noticias. Me acabo de comunicar con mi abogada y este pechito que está acá, está en libertad», comenzó diciendo Naya Fácil en una de sus historias.

«Miren, la saqué limpiecita. No hay multa, cero pesos, no hay disculpas públicas porque ya las he dado demasiado, no hay para qué más, ni nada. Solamente me tengo que mantener intachable durante un año, sino se me reabre la causa», informó la chiquilla en la red social.

Asimismo, además de pedirles a sus «facilines» que le recuerden esta condición, también reveló: «según el magistrado y la iglesia, Dios me perdonó, no lo estoy diciendo con burla ni nada, eso me lo leyeron textual», complementó Naya Fácil en su Instagram.

«Dijeron que ellos no me van a hacer nada porque merezco el perdón de Dios y la iglesia, y no sé qué más. Así que estoy perdonada por Dios. Dios perdona todo y bueno, si yo hacía muchas cosas locas antes…», continuó diciendo con una pequeña pausa tras «censurarse» a ella misma con algo que iba a decir.

Naya Fácil enfatizó en su intención de no meterse en ningún cacho, junto con recordar a la figura de la alcaldesa de Caldera, quien no estuvo en la audiencia.

«Estoy muy feliz, por fin liberé de esta we… porque fue un proceso horrible para mí. Ustedes se acuerdan todo lo que… Y NO, no le vi la cara a Brunilda (González), porque mandó a un representante. Así que Brunilda, ya no nos tenemos mala, espero. Gente de Caldera, un beso gigante para ustedes», expresó Naya Fácil, junto con agradecer todo el apoyo de sus «facilines», además de asegurar que el motivo de su acción en la iglesia fue para burlarse de los curas y no de Dios.