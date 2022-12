Naya Fácil arremete contra la alcaldesa de Caldera: «Le voy a poner una orden de alejamiento»

Naya Fácil no para de lanzar dardos tras la orden de arresto en su contra, por el desnudo en una iglesia en 2019. La chiquilla ha dado que hablar, y ahora aún más tras arremeter contra la alcaldesa de Caldera, Brunilda González.

Fue la jefa comunal quien avivó la llama durante la última jornada. Esto después de referirse a Naya Fácil y la audiencia a la que no asistió (solo el abogado de la influencer llegó).

«Quien está citado a comparecer no es la alcaldesa de Caldera, es el representante de la Iglesia Católica, que es donde se aplica el artículo 139 del Código Penal que establece que se han vulnerado los símbolos que representan el culto, el altar», indicó Brunilda González, quien detalló que las acciones legales fueron realizadas en 2019.

Del mismo modo, tal como consignó Atacama Noticias, la alcaldesa agregó: «ella ha sido citada en dos oportunidades, como cualquier ciudadano tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades y tiene que comparecer ante los tribunales», declaró González.

La respuesta de Naya Fácil en sus historias

Naya Fácil volvió con todo a sus redes, después de que se subiera un misterioso mensaje en las historias de su Instagram.

Pero la cosa no quedó ahí. Tras desafiar al cuerpo policial de que lleguen a su casa a arrestarla, ahora no escondió sus dardos. En esta ocasión, apuntó directamente a la alcaldesa, Brunilda González.

«Le voy a poner una orden de alejamiento a la Brunilda, vieja estupida», lanzó Naya Fácil después de las recientes declaraciones de la jefa comunal.

Incluso, la influencer compartió el post del medio antes mencionado, y dijo: «loco, yo me hago cargo, pero no quiero viajar, entiende vieja tonta. No tengo plata para hacer eso, me hago cargo vía zoom y feliz, pero vía zoom», concluyó la chiquilla en una de sus recientes publicaciones.