Cathy Barriga sorprende en redes sociales con nuevo y llamativo cambio de look

Cathy Barriga sorprendió en sus redes sociales con un nuevo cambio de look.

Si bien la «Robotina» ya terminó su periodo en la alcaldía de Maipú, sigue generando noticias y reacciones.

Barriga es muy popular en redes sociales, de hecho cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram, mientras que en Tik Tok la siguen más de 290 mil personas y tiene alrededor de 1.9 millones likes.

Fue a través de esta última plataforma que la ex integrante de Mecano sorprendió a sus seguidores con un video, en el que aparece con un nuevo y llamativo Look.

En la publicación comentó: «Chasquilla !! 💕 #barbie #barbiegirl #barbiechallenge #chasquilla #coletas«.

Ante esto las reacciones no tardaron a llegar. Actualmente el registro cuenta con más de 8 mil reproducciones y 380 likes.

De esta forma, Barriga vuelve a generar noticias, luego que durante la semana pesada generó gran polémica el juicio sobre la querella que hizo en contra de la ex periodista de Mega, Paulina de Allende-Salazar.

Conoce el nuevo Look de Cathy Barriga:

Cathy Barriga y su querella contra Paulina de Allende-Salazar

Durante la semana pasada se realizó el juicio oral de la querella de Cathy Barriga en contra de Paulina de Allende-Salazar por injurias y calumnias. Esto se debió a un reportaje de Mucho Gusto que fue realizado por la comunicadora.

El reportaje de la ex periodista de Mega apunta a irregularidades de parte de la ex alcaldesa de Maipú durante su periodo.

Durante la audiencia, la «Robotina» rompió en llanto.

«Todo este tiempo no he podido tener una vida normal…», mencionó. Además, agregó: «No quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares.

Finalmente, Paulina de Allende-Salazar fue absuelta con respecto a esta querella por injurias y calumnias.

Ante esto, luego de conocerse el veredicto, la periodista señaló: «Aquí hubo un ejercicio profesional, limpio, de excelencia«.