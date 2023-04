Daniela Aránguiz se confesará tras no poder seguir en Aquí se Baila: «Me habría encantado ir a duelo con Lisandra Silva”

Este lunes 3 de marzo se emitirá un nuevo episodio de Aquí se baila, que estará marcado por una especial aparición de Daniela Aránguiz, quien será entrevistada por Sergio Lagos.

La ex chica Mekano llegará al programa de Canal 13 para explicar que se estaba preparando arduamente para ingresar al próximo repechaje del programa, acompañada por el bailarín Darwin Ruz.

Sin embargo, Daniela Aránguiz ya no podrá ser parte del estelar de Canal 13 debido a una grave lesión que sufrió en uno de los ensayos.

Recordemos que esto ya había sido adelantado por la panelista de Zona de Estrellas en un capítulo del espacio farandulero de Zona Latina. Ahí reveló la lesión que sufrió y que desde la producción de Aquí se Baila le sugirieron hacer un baile sin lift. Daniela Aránguiz rechazó esta propuesta y renunció al programa.

La explicación de Daniela Aránguiz en la pantalla chica

«Me da mucha pena entrar a este estudio así, en estas condiciones, mi idea era entrar bailando y volver a bailar. Pero en uno de los ensayos me fracturé dos costillas, y lamentablemente no me dan los tiempos de recuperación porque son 15 días de reposo por lo bajo», indicará Daniela sobre el motivo de su retiro.

«Por la situación personal que estoy viviendo, esto era una distracción total para mí. Iba a ser súper bonito, volver a bailar me trae recuerdos de cuando era chica. El baile me hubiera gustado retomarlo aquí, este programa lo encuentro súper entretenido y lo estaba pasando muy bien», lamentará la también decoradora de interiores.

Del mismo modo, manifestará sus deseos de poder integrarse a una potencial temporada futura del programa. «Me gustaría entrar como jurado o haciendo backstage», bromeará.

Para cerrar, Daniela Aránguiz adelantará con qué persona le hubiese gustado enfrentarse en un duelo de baile. «Me habría encantado ir a duelo con Lisandra Silva», asegurará.

Revisa el adelanto del próximo capítulo a continuación: