«Se cambia de ropa y se va indignada»: revelan momento de furia de Lisandra Silva en Aquí se baila

Lisandra Silva fue la tercera eliminada de Aquí se baila, pero eso no la alejó del programa de Canal 13. La chiquilla se preparó con su pareja, Raúl Peralta, con el fin de volver con todo y al parecer así ocurrió.

Así lo reveló Luis Sandoval en «Qué te lo digo», pues el periodista farandulero relató como habría sido el regreso de la cubana a las grabaciones del espacio de baile, las que no se habrían desarrollado de forma positiva.

El polémico regreso de Lisandra Silva a Aquí se baila

Después de su derrota ante el comediante Claudio Moreno, la ex chica reality tuvo un regreso al programa de Canal 13 que no estuvo exento de complicaciones.

«Estuve reporteando, me lo dicen y me lo corroboran tres fuentes, así que lo que ocurrió en Canal 13, es efectivo», señaló Luis Sandoval, según consignó La Cuarta.

Resulta que el comunicador no se quedó solo en el adelanto del cahuín, ya que aseguró que fue el jueves pasado cuando se estaba grabando el regreso de Lisandra Silva.

Respecto a esa instancia, el periodista aseguró en «Qué te lo digo» que la cubana relató cómo ha sido su regreso, y que Raúl Peralta aparece en un video apoyando a su pareja, donde afirma que está teniendo una evolución como bailarina.

Su gran conflicto con un integrante del jurado

«Resulta que Lisandra hace un presentación y a un jurado, específicamente a (Anibal) Pachano, no le habría gustado en absoluto, lo que hizo Lisandra Silva. Entonces como jurado punzante, ácido y bien polémico, comienza a decir cosas a Lisandra, que no había bailado bien, que no le había gustado su presentación», contó Luis Sandoval, quien siguió detallando el tenso cruce entre la cubana y el jurado.

«… le comienza a enrostrar, que ella había sido una bailarina un poco conflictiva y le dijo: ‘por tu culpa sacaron a dos bailarines’, a esa acusación Lisandra dice: ‘No fui yo, fue la producción’. Ahí comienza una trifulca (…) empiezan a pelear entre ambos y él la trató de mentirosa», continuó diciendo el comunicador.

Este intercambio de palabras terminó por provocar la furia de Lisandra Silva, quien habría renunciado al programa en su regreso al espacio de baile de Canal 13.

«Lisandra con todos los colores cubanos en su cara, se le cayó el maquillaje, se le cayó la pestaña y creo que Lisandra, en un acto muy valiente de su parte, pesca el micrófono de Sergio Lagos, se para y se posiciona en medio del escenario y le dice a todo el jurado: ‘yo no voy a aguantar más descalificaciones, ni humillaciones, por lo tanto me retiro», indicó Luis Sandoval, quien terminó por relatar la supuesta renuncia de la empresaria.

«Tira el micrófono, se da vuelta, abandona el estudio, se va a su camarín, se cambia de ropa y se va indignada de Canal 13», remató Luis Sandoval en el programa online de Sergio Rojas.