«Burló todo y entró a nuestro país»: Perla Ilich denuncia preocupantes amenazas de la expareja de su hermana

Perla Ilich preocupó a sus seguidores después de realizar un desesperado llamado, con el fin de difundir las amenazas de la expareja de su hermana.

Resulta que, según la gitana, este hombre entró al país después de haber atacado a una mujer con un arma de fuego, y que ahora buscaría hacer algo similar con ella y su familia.

Perla Ilich y su importante denuncia en redes

«Estoy amenazada con mis hijos por la ex pareja de mi hermana, él la intentó matar, la amenazó y ahora está amenazando mi hogar. En Venezuela ya cometió un delito, dejándola en silla de ruedas a su ex mujer con arma de fuego», escribió la ex chica reality en la bajada de la transmisión en vivo donde realizó su desesperado llamado.

Además, según consignó Corazón, Perla Ilich utilizó la misma plataforma para revelar la identidad del hombre, pidiendo que se difunda lo más rápido posible la información que entregó.

«Este es el asesino que burló todo y entró a nuestro país, siendo buscado en todos los países, burlando todas las medidas. Hizo un crimen enorme en Venezuela en contra de su ex mujer y ahora quería asesinar a mi hermana», aseguró, junto con utilizar sus historias para subir pruebas del ataque del hombre a su ex pareja y un documento que sería de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).

Reacciones a las declaraciones de la gitana

Ante las palabras de Perla Ilich en redes, hubo una gran cantidad de mensajes de sus seguidores, quienes se preocuparon por la grave denuncia de la madre de tres retoños.

«Escondan a tu hermana porque es un peligro»; «Cuídate Perla ahora es donde necesitas el apoyo de todos para que no te pase nada 🙌 y denuncia»; «Denuncia #ningunasobra»; «Tienen que demandar», fueron parte de los cibernautas que le pidieron a Perla Ilich utilizar lo antes posible la vía legal.