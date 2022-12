No se quedó callada: Perla Ilich responde con todo a quienes criticaron el aspecto de su hija

Perla Ilich publica periódicamente publicaciones en su Instagram sobre su familia y vida cotidiana, donde conquista los corazones de sus seguidores con su agradable y positivo contenido.

La ex chica reality se llenó de criticas por parte de usuarios de la red social que le recomendaron ir a peinar a su pequeña. Todo por un video de su red social, donde su hija, Carolina, aparecía bailando.

En la descripción del video agregó lo siguiente: «Mi bailarina, la que no le gusta peinarse, la que llora todo el día, la que me saca canas verdes, la que lo que mi mamá dijo que haría. Pero la que llega a una fiesta y saca sus pasos y me hace reír». El posteó se llenó de likes y comentarios por parte de sus seguidores tanto positivos como negativos.

No obstante, Perla Ilich, recibió comentarios pasivos-agresivos por partes de internautas que la criticaban por el cuidado de su hija y que debería preocuparse del peinarla.

«Linda la peque, pero una peinaita no estaría mal…je», «Tu hija de 3 años se ve descuidada, existen miles de peines», «Pero no peinaste a la niñaaaaa». Estos fueron algunos de los comentarios realizados por sus seguidores.

¿Qué respondió Perla Ilich ante la mala onda?

Perla Ilich, por medio de una historia en Instagram, subió una foto de su hija junto al árbol de navidad. El retrato como respuesta contra la críticas del cuidado de la niña. La ex participante del «Discípulo del Chef» incorporó en la imagen la siguiente frase «Ella=Feliz».

La mamá de Carolina agregó que ella es feliz así, «tiene 3 añitos y lo está pasando chancho». Según las palabras de Perla Ilich su hija se siente bien ocupando el pelo suelto y ella le da permiso que es lo que basta.

Revisa la historia que subió a Instagram a continuación: