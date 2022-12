Daniela Aránguiz tajante después de su conflicto con Anita Alvarado: «No revivo ni un otro muerto»

Daniela Aránguiz y Anita Alvarado revivieron a la farándula chilena durante las últimas jornadas, debido a la serie de reacciones que han tenido las palabras de la ex chica Mekano y la ex geisha.

Asimismo, cabe destacar que la también influencer respondió con todo en su rol de panelista de Zona de Estrellas. Pero ese no fue el único espacio que se tomó la chiquilla, ya que también habló a través de las historias de su Instagram.

«Yo les digo que no leo nada de lo que sale en los portales, pero la Ceci (Gutiérrez) que está aquí me cuenta todo, todo, todo», comenzó diciendo Daniela Aránguiz en su red social.

Junto con lo anterior, la chiquilla también fue tajante al decir, «no revivo ni un otro muerto», debido a las múltiples reacciones que ha tenido su cahuín.

«Así que les cuento, que las quieran seguir hablando cosas, porque ya he leído todas estas cosas de otras niñas que se quieren subir al barco para que figuren, yo ya no revivo ni un muerto», remató la ex chica Mekano en su Instagram.

Daniela Aránguiz no se guarda nada en la pantalla chica

Es importante recordar que, tal como te mencionamos anterior, la influencer entregó su versión en la pantalla chica. Aquí aseguró que ella era la única víctima de la situación y Angie Alvarado estuvo tanto con Jorge como con Claudio (el hermano del Mago).

«Hay gente que no tiene códigos, yo jamás me metería con mi cuñado», expresó Daniela Aránguiz en el espacio farandulero de Zona Latina, y además agregó que hasta hace poco, la hija de Anita y el exfutbolista seguían en contacto.

«Ella se quiso meter ahí y yo me aburrí de quedarme callada. ¿Hasta cuándo más tengo que aguantar que la gente me basuree?. Siento que no me lo merezco, no voy a aguantar que se digan cosas mías», concluyó la ex chica Mekano en la tevé.