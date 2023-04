«Creo que es súper dotado él»: pillan a Adriana Barrientos perreando junto a conocido artista urbano

Adriana Barrientos volvió a la palestra del mundillo del espectáculo nacional, tras ser captada perreando con un artista urbano. En ese sentido, según las personas que estuvieron presente, la «leona» no se habría despegado del chiquillo en toda la noche.

Esto fue relatado por la cuenta de Instagram «Copuchas_tv1», quienes revelaron la identidad del cantante e incluso, compartieron videos de la «nueva parejita» en el carrete.

¿Quién sería el nuevo «pinche» de Adriana Barrientos?

Según consignó la página antes mencionada, el chiquillo sería Ben Bulgari. Él es considerado uno de los tantos integrantes de la «Shishigang», el movimiento creado por Pablo Chill-E.

«Asistentes (fuentes) que se encontraban en el recinto, nos comentan que la pareja no se despegó toda la noche. La ‘leona’ y el cantante urbano habrían bailado toda la noche muy cariñosos al ritmo del reggaetón 😏», soltó la cuenta especializada en cahuínes.

Del mismo modo, también revelaron que «la pareja se retiró del recinto a las 3:30 aprox. con destino al depto de Adriana Barrientos. El cantante urbano la habría ido a dejar a su depto… ¿Ben Bulgari habrá subido? No sabemos 🙈», remataron echando a volar la imaginación de los cibernautas.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la misma ex chica reality reaccionó en la caja de comentarios diciendo: «Como vuelan las noticias 📰», generando diversas respuestas entre los usuarios.

«creo que es super dotado el 😮🔥»; «esa es mi 🦁 jajajaja el shishi más cotizao»; «quedarás caminando a lo Bambi tu dale n mas 😂😂😂», le comentaron a Adriana Barrientos en la cuenta de chismes.

La aclaración de la «leona»

Tal como lo dijo Adriana Barrientos, la noticia se masificó tanto que tuvo que salir a hablar del tema. «¿Lo del Benja? Fui al cumple de Pablito Chill- E con él», comenzó diciendo la ex 1910 tras ser consultada por La Hora.

Igualmente, Adriana Barrientos le tiró flores al chiquillo con quien la vincularon. «Lo conocí recién el viernes, me encanta él», confesó junto con aclarar si había onda o no entre ellos. «Es que recién lo conocí, me encanta, pero se va ya de gira antes de mi cumple (16 de abril)», aclaró la creadora de contenido en Unlok.

La ex chica reality aclaró que lo pasó muy bien con Ben Bulgari en el carrete y dijo que es su «amiguito». Además, en la misma línea de lo anterior, Adriana Barrientos volvió a hablar maravillas del chiquillo. «Es muy mino, es buena onda, un caballero, las tiene todas», expresó la «leona» sobre el cantante.