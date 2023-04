«Dios bendiga al fotógrafo»: Kathy Contreras eleva los termómetros con coqueta sesión de fotos

Kathy Contreras volvió a encantar a sus seguidores de una Instagram, gracias a una osada sesión de fotos a manos de ni más ni menos que su pareja.

Los cibernautas que visitan de forma seguida el perfil con más de 438 mil seguidores, volvieron a agradecer el lente de la pareja de la ex Calle 7.

La osada sesión de Kathy Contreras que elevó los termómetros

«Entre cansancio, fatiga muscular, inseguridades y eclipse nacieron estas fotos», partió diciendo la también ex Mundos Opuestos 2 en la red social.

Junto con lo anterior, la chiquilla señaló: «… entre varios NO ME GUSTAN, pero tal vez es un me cuesta aceptarme, un darme cuenta, que el trabajo de #amorpropio nunca termina, tiene que ser una constante, un hábito en nuestro día a día», complementó Kathy Contreras en la comentada publicación.

Del mismo modo, la ex chica reality continuó enfatizando su mensaje de amor propio con un interesante llamado. «Repitan conmigo ‘ME AMO y ME ACEPTO tal cómo soy'», agregó.

Para finalizar su bajada, Kathy Contreras agradeció a su pareja por la sesión de fotos. «Gracias @elfotografodaltonico por las fotos, gracias por la paciencia», remató la creadora de contenido en su perfil.

Los registros de la ex Calle 7 sumaron milles de corazones y reacciones positivas en la caja de comentarios. En tal contexto, los cibernautas destacaron la belleza de la chiquilla y el gran mensaje que acompañó las fotitos.

«Txao lo mina 🔥🔥🔥 Hay días en que es tan dificil aceptarse! Parte de ser con cíclicas»; «Y cómo no? Si eres absolutamente perfecta🔥👏»; «Dios bendiga al fotógrafo daltónico … Ídolo ❤️🙌🏻 mis respetos!»; «Te pasas… Guapísima 🔥🔥», son solo algunas de las reacciones que se vieron en la cuenta de Kathy Contreras.