«Hicimos lo que querías»: hinchas de Colo-Colo despiden a barrista dentro del Estadio Monumental

Un día después del más reciente partido de Colo-Colo en el Estadio Monumental, se llevó a cabo un inesperado ingreso por parte de hinchas del club albo con un cortejo fúnebre.

Este fue viralizado en TikTok por una de las personas presente en la despedida de uno de los barrista. Su nombre era Carlos y era oriundo de la Población José María Caro, que comprende a las comunas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerca.

«Mi tío gordito hicimos lo que querías, siempre te recordaremos, un verdadero barrista de menor», señaló la mujer que compartió los registros del cortejo fúnebre dentro del recinto de Macul.

A través de este video, queda constatado cómo varios hinchas de Colo-Colo entran con el ataúd del barrista fallecido, mientras corean cánticos del club albo.

«Guatón Carlos de la Caro por siempre en mi corazón mi gordito», continua diciendo la misma joven que compartió el primer video.

En este último registro, se puede observar una carroza entrando al Estadio Monumental por el sector Arica. Esto mientras uno de los barristas acciona un extintor.

La despedida al «guatón Carlos»

Vincheza Ramos, la joven mencionada anteriormente, no solamente compartió registros de lo que ocurrió en Macul, sino que también compartió un par de otros registros despidiendo al conocido barrista.

«No sabes como nos duele el alma al saber que ya no estaras aqui com nosotros😭😭💔💔 al saber que ya no te veremos más 😭 ni tengo palabras para explicar el dolor que siento», señaló la joven, quien compartió fotos del conocido hincha, recibiendo varios mensajes por parte de otros hinchas del club albo que conocían al «guatón Carlos».

«se fue un vieja escuela 😞🤟🏻»; «Nunca te olvidaremos los menores guaton Carlos de la Caro 😭😭😭❤️»; «Carlitos inmortal 🤟⚪️⚫️ vuela alto garrero 🙁», fueron parte de los mensajes de despedida al hincha fallecido.