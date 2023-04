«El Marciano es un afortunado»: Ignacia Michelson remece las redes con candentes postales en lencería

Ignacia Michelson dejó las redes en llamas en una nueva ocasión, después de compartir una serie destapadas fotitos subidas en su cuenta de Instagram.

La modelo chilena se lució en la plataforma de suma más de dos millones de seguidores, gracias a una coqueta sesión de registros en los que Ignacia Michelson dejó poco a la imaginación de los cibernautas.

Ignacia Michelson y su osada sesión de fotos en redes

«Si no me hablas de dinero mejor que no me hables», escribió la ex portada de Playboy México, llamando la atención de los usuarios por su destape en lencería y con el mensaje que dejó en la publicación.

No obstante, la chiquilla no se quedó solo en lo anterior, pues Ignacia Michelson se llevó todas las miradas con dos nuevos registros con el mismo conjunto de ropa interior negro.

«Su mente es como un diamante cómpratela esta noche ella sigue brillando 💎», agregó la modelo chilena, dejando la patá entre sus fieles seguidores de la plataforma.

Estas dos publicaciones que se llenaron de corazones y piropos, acumularon una cifra no menor de 50 mil me gusta y más de 200 comentarios en su masiva cuenta de Instagram.

Las reacciones a las infartantes postales

Obviamente, tal como ocurre de forma seguida en las publicaciones de Ignacia Michelson, los piropos le llueven por las coquetas fotitos y los ciberciosos no se aburren de recordar al pololo de la chiquilla, el artista urbano Marcianeke.

«Me dejas 😍🔥»; «El Marciano es un afortunado 😍»; «Me enamoré de ella😍»; «Diosaaa en su máxima expresión 🖤»; «Eres mi inspiración a seguir ❤️»; «GRANDE MATIAS 👏»; «Tiene unos ojos muy lindos❤️»; «Con esa frase confirmamos qué Marcianeke te paga todo 😂😂», son solo algunos de los ejemplos sobre lo que le escribieron a la ex chica reality en la red social.