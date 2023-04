Emilia Mernes adelanta posibles invitados en su regreso a Chile: ¿llegará algún artista nacional?

La cantante de pop conversó con nuestro querido locutor, Daniel Fuenzalida sobre su próxima presentación en el Movistar Arena. En esta instancia la argentina valoró el cariño que recibe en nuestro país y confirmó que le gustaría contar con la presencia de un chileno y una artista argentina en su show.

Emilia se presentará el 19 de mayo en el recinto del Parque O’Higgins. Con respecto a esto la argentina aseguró: «Desde el primer momento que yo pisé Chile la gente me recibió con muchísimo amor. Por eso mi ganas de volver. Siento que nos debemos este momento y más en el Movistar Arena que es un escenario gigante«.

«El público de Chile es uno de los más eufóricos te puedo decir (…) Me fascina ir ahí porque vuelvo y estoy recargada de amor», agregó.

Con respecto a su show, la artista aseguró que aún lo está preparando, sin embargo, le gustaría contar con la presencia de reconocidos cantantes. La primera podría ser su compatriota Nicki Nicole, Emilia dijo que la invitará y que le gustaría contar con su presencia.

Por otro lado, otro posible invitado es el chileno Polimá Westcoast. «Si se sube Polimá sería espectacular», le comentó Emilia Mernes a nuestro querido Huevito. De todas formas, la cantante aseguró que aún no tiene a ningún invitado confirmado para el 19 de mayo.

Emilia Mernes en Viña

La artista argentina estuvo presente en la última edición del Festival de Viña del Mar, sin embargo, aseguró que quedó con gusto a poco.

«Me quedé con muchas ganas de cantar un poco más en Viña y el público también se quedó con ganas de escuchar un poco más (…) Le dicen el mounstruo, pero yo no tuve esa experiencia. La gente me trató increíblemente bien. Así que con muchas ganas de regresar. Esta vez con un show propio», señaló Emilia Mernes.