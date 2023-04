«¿En qué nos podía aportar?»: Paty Maldonado arremete contra JC Rodríguez y Chilevisión por entrevista a hermana de «El Mota»

Paty Maldonado volvió a la palestra gracias a una dura crítica que lanzó a Julio César Rodríguez y Chilevisión, en el marco del funeral «de alto riesgo» del lanza internacional apodado «El Mota».

Fue a través de una nueva edición de «Las Indomables» donde la ácida opinóloga criticó al animador del Contigo en la Mañana y a la señal de Pedro Montt.

La ex Mucho Gusto cuestionó la forma que se manejó la agresión a los periodistas que llegaron a cubrir el traslado del cuerpo de Moisés Gallardo al Cementerio Metropolitano. Esto además de lanzar una dura crítica por la entrevista a la hermana de «El Mota», Tabita Gallardo.

El profundo cuestionamiento de Paty Maldonado a la polémica entrevista

Para empezar, Patricia Maldonado cuestionó el aporte de la hermana del fallecido lanza a la cobertura del matinal de Chilevisión.

«Lo que me llama la atención, lo digo bajo mi responsabilidad, no involucro a nadie, es solo una pregunta que voy a hacer. ¿Qué tenía de importante?, ¿en qué podía aportar?, ¿cuál era la validez?, ¿qué nos podía dejar que entrevistaran a la hermana del narcotraficante?, ¿qué podíamos aprender nosotros de ella?, ¿qué enseñanza nos podía dejar ella a nosotros para que un canal la entreviste?», sostuvo Paty Maldonado de entrada.

Junto con lo anterior, la ex panelista del Mucho Gusto siguió lanzándose contra el canal, enfatizando que gracias al funeral de «alto riesgo» tuvo que suspenderse las clases en varios establecimientos educacionales.

«Más encima, el canal entrevista a la hermana, como si ella nos quisiera dejar una gran lección respecto a la muerte de su hermano», complementó Paty Maldonado, según pudo consignar Tiempo X.

Los dardos a JC Rodríguez

La ácida opinóloga también tuvo palabras para el complejo momento que vivieron los profesionales de Chilevisión, que llegaron a la cobertura del funeral de «El Mota».

«Cada día entiendo menos a la televisión abierta, no entiendo para dónde va y dos, el equipo de CHV, tuvieron que apretar raj…», planteó Paty Maldonado.

Para finalizar su descargo, la panelista de Las Indomables apuntó al «JC que le dicen» en su duras críticas. «Entonces, mi pregunta es cómo ninguno de los animadores, ni Julio César Rodríguez ni la otra (Monserrat Álvare), dijeron: ‘Esto no es posible, esta gente está trabajando y esta otra gente los agrede’. No, bueno, salgan de ahí chiquillos, tratando de minimizar un poco la situación», concluyó la ex Mucho Gusto.