Pailita comparte tiernos registros de sus vacaciones con su mamá en Brasil: «La vida que te mereces, mi viejita»

El icónico artista urbano, Pailita se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Río de Janeiro de Brasil junto de Brasil junto a su madre.

Mediante sus historias de redes sociales se ha podido ver que han recorrido distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, la playa, un acuario, etc.

En una de estos registros compartidos le dejó un lindo mensaje a su progenitora: «La vida que te mereces, mi viejita»

Las dificultades de la fama para Pailita

De esta forma, el reconocido cantante se encuentra tomando un descanso de la música y su trabajo.

Es importante señalar que hace un tiempo, mediante Instagram, el artista señaló que la fama le ha traído distintas dificultades para su vida.

En aquella instancia comenzó señalando: «A mí toda mi vida me gustó ser piola, incluso en esta misma cuenta tenía como 300 seguidores (literal nada), seguía gente que ni me seguía».

Además agregó: «Esto fue un golpe fuerte igual, porque como toda persona, todos necesitamos nuestro espacio u privacidad, y cuando eres conocido pierdes todo eso«.

Sobre las principales complicaciones que le ha traído la fama, Pailita comentó: «Me han tocado varias situaciones en las que me desagrada ser famoso, como por ejemplo estar comiendo y que te vayan a invadir sin ni siquiera preguntar, solo te chantan el celular en la cara».

«También varias veces me han despertado en el avión pa’ pedirme saludos, o que por ser una figura pública te idealizan tanto que no puedes equivocarte porque te hacen pebre, en las rrss (redes sociales) hay mucha gente con odio, y te juzgan como si ellos no se equivocaran» agregó.

Finalmente, sobre las críticas que recibe, el cantante urbano mencionó: «Puedes hacer miles de cosas buenas y siempre te recalcarán la mala, o puedes sacarte 500 fotos y te faltó una persona, y esa persona te hace cagar jajajaja que eres agrandado y bla bla bla, entre otras cosas más que con el tiempo van afectando. Pero uno tiene que ser inteligente y seguir pa’ delante. Un capitán no abandona el barco ni con las olas más grandes».