General de Carabineros realiza polémico veto a Paulina de Allende-Salazar: «Esa periodista no puede estar acá»

El error de Paulina de Allende-Salazar no cayó bien en redes sociales y tampoco en un general de Carabineros, quien mostró su molestia durante un punto de prensa realizado afuera de la Cuarta Comisaria de Santiago.

Se trató de Álex Chaván, general director de Control de Drogas e Investigación Criminal, quien solicitó la ausencia de la periodista en el lugar, debido a la polémica equivocación que se hizo viral durante las últimas horas.

El general de Carabineros arremete contra la comunicadora de Mega

«Primero que todo, luego vamos a dar unos avances de la investigación, quiero decir que si aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá, no vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá», lanzó Álex Chavan, según pudo consignar Pudahuel.

La comunicadora de la señal de Vicuña Mackenna si se encontraba en el lugar y tuvo que salir del lugar. En ese momento, Paulina de Allende realizó la explicación pertinente de la polémica situación.

«Veníamos rápido, se me salió y corregí altiro. Mi más sentido pésame, desde la mañana hemos estado informando, Chile no puede seguir así, todo nuestro respeto como siempre a Carabineros de Chile», expresó la cuestionada periodista.

Igualmente, Paulina de Allende-Salazar señaló: «yo voy a seguir reporteando, yo no soy la noticia. Venía hacia acá, a toda velocidad, fue un error, una equivocación, me corregí altiro, yo no soy lo importante aquí», complementó la profesional quien fue defendida durante la tarde.

La reacción del Colegio de Periodistas de Chile

Cabe destacar que durante el transcurso del día, la entidad gremial rechazó totalmente la acción del general Álex Chaván, según expresaron en su cuenta oficial de Twitter.

«Condenamos el veto que sufrió la periodista Paulina De Allende por parte del general de Carabineros Álex Chaván. La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esta forma», declararon en la red social.

☀ #BuenosDíasTVN | Periodista se retira de punto de prensa por petición de carabineros. Paulina de Allende se retiró de forma inmediata tras reconocer error. 📲 Señal #ENVIVOTVN https://t.co/sKRic98fr5 pic.twitter.com/Ma4MzY4XiS — Buenos Días a Todos (@BuenosDiasTVN) April 6, 2023

De igual forma, desde el Colegio de Periodistas entregaron las razones por las que la acción del general de Carabineros no estuvo bien. «La suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas, lo que afecta al #DerechoALaInformación de la ciudadanía, que está por sobre los errores individuales», explicaron.

⚠️➡️ [Hilo] 1. Condenamos el veto que sufrió la periodista Paulina De Allende por parte del general de Carabineros Álex Chaván. La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esta forma. — Colegio Periodistas de Chile (@ChilePeriodista) April 6, 2023