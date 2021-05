Esta mañana el matinal Mucho Gusto se dedicó a revisar el caso de las enfermeras de Viña del Mar que se quitaron la vida producto del bullying que sufrían por parte de sus compañeros.

Tras un debate sobre las distintas formas de acoso laboral y malos tratos en la vida diaria, la periodista, Paulina de Allende-Salazar, comenzó a revisar diferentes tuiteos con el hashtag del programa de Mega.

En pantalla gigante se pudieron ver varios tuits que exponían la dura realidad del bullying, mientras los panelistas del matinal los comentaban.

En medio de la sección, Paulina de Allende vivió un tenso momento, pues sin darse cuenta comenzó a leer una grave denuncia que involucraba a su hermana.

Sin darse cuenta del contenido del tuit que estaba en la pantalla grande Paulina comenzó a leerlo, pero una vez que entendió de lo que se trataba se vivió un incómodo momento en el estudio.

«El maltrato en el trabajo es transversal. Mi madre lo sufrió a manos de Isabel de Allende cuando trabajaba en la ADS. Isabel, hermana de Paulina, periodista del panel«, decía el tuit que acusaba a la hermana de Paulina.

Tras un incómodo silencio que siguió a la lectura del tuit, Diana le preguntó a Paulina: “¿Tu hermana?”. “Parece”, se limitó a responder Paulina con cara de incredulidad.

Pese a la difícil situación la periodista aclaró que iba a seguir leyendo tuits, y que por el momento no se iba a referir a la acusación en contra de su hermana, ya que no manejaba ningún antecedente al respecto.

«Voy a seguir leyendo. La verdad no puedo dar fe sobre eso. Voy a seguir leyendo. No, voy a parar, en realidad. Si usted tuvo algún problema con mi hermana, entiendo que mi hermana no trabaja hace mucho tiempo ahí. La verdad lo siento. Me encantaría tener más información. Voy a hacer las preguntas del caso», aseguró.

Revisa aquí el tenso momento:

«No puedo dar fe sobre eso». Qué bochorno de Paulina de Allende-Salazar hoy en el matinal #MuchoGustoMega pic.twitter.com/AVkdJqEmCk — Juan Pablo Andrews Villarroel (@JpAndrews7) May 18, 2021

