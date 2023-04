«Aquí murió el conche… eso quiso decir»: Paty Maldonado arremete sin filtro contra Paulina de Allende-Salazar

Paulina de Allende-Salazar sigue dando que hablar en los paneles de espectáculo chileno, tras decir «paco» en un despacho del matinal Mucho Gusto y posteriormente ser despedida de Mega.

Este caso ha dado bastante material en la pantalla chica, tal fue el caso en «Tal Cual». Fue mediante el programa de TV+ donde Paty Maldonado volvió a hablar de la cuestionada periodista. Esto después de arremeter sin filtro contra ella hace un par de días.

«A mi no me extraña en lo más mínimo su conducta. Es una marxista sin criterio», declaró la ácida opinóloga hace unos días, previo a lanzarse nuevamente contra la comunicadora en el espacio de conversación.

Paty Maldonado no le cree a Paulina de Allende-Salazar

«Jamás se equivocó, ella sabía perfectamente bien lo que estaba diciendo, solo que a mi juicio no pensó, no dimensionó lo que estaba pasando. Aquí murió el paco, es decir, aquí murió el conche… eso quiso decir, tal cual», partió diciendo la ex Mucho Gusto en compañía de José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña.

Paty Maldonado también cuestionó la calidad profesional de Paulina de Allende-Salazar e hizo enfásis en el momento que la comunicadora dijo «paco» en vivo.

«Una periodista que se supone inteligente no se puede caer de esa manera, sobre todo en el momento que Chile estaba viviendo, era horroroso», complementó, según consignó La Cuarta.

La experimentada cantante también habló de la defensa de algunos periodistas a Paulina de Allende-Salazar. En tal sentido, Paty Maldonado aseguró que «hay gente que ha sido despedida de un canal sin haber cometido un error».

Esto último fue confirmado por José Miguel Viñuela. El animador de Tal Cual hizo hincapié al punto de vista ideológico de algunos despidos en la pantalla chica.

«Aquí hay un problema, yo insisto (…) un periodista bueno, decente, honesto, transparente, debe ser pluralista, debe dejar afuera su ideología», manifestó Paty Maldonado, quien trató de «provocadora innata» a la comunicadora que fue despedida de Mega.