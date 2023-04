Julio César Rodríguez se refiere a funa hacia Jordhy Thompson: «Deben existir sanciones reales»

Anoche se viralizó una nueva funa a Jordhy Tompson por maltrato físico y psicológico.

Fue a través de redes sociales, que Camila Sepúlveda, ex pareja del joven jugador de Colo Colo subió un video e imágenes para evidenciar el abuso de parte del futbolista. Esto no tardo en generar múltiples reacciones.

La opinión de Julio César Rodríguez

Hoy, luego de que en Contigo en la Mañana se entrevistara al padre de Camila Sepúlveda, Julio César Rodríguez realizó una contundente reflexión.

“Ahora fue mucho más brutal, con amenazas con tenedor, la golpea. Es muy grave” señaló sobre el caso de Jordhy Thompson.

Además, el animador mencionó que el joven futbolista «tiene que enfrentar a la justicia, no a Colo Colo ni al entrenador ni a la hinchada. Deben existir sanciones reales, la gente tiene que asumir lo que hace«.

«Esta relación no es para ella. A veces los hijos están cegados. Pero si no hay sanción no habrá aprendizaje. Uno teme que Colo Colo en 3 semanas lo tenga jugando» finalizó el icónico periodista.

La reacción del Club Social y Deportivo Colo Colo

El animador no fue el único que pidió que se tomen medidas al respecto. El Club Social y Deportivo Colo Colo se refirió a esta nueva acusación contra Thompson y manifestó «su absoluto rechazo a las reiteradas conductas de violencia ejercidas por el futbolista contra su ex pareja, las que revisten el carácter de delitos graves y contravienen completamente los principios y valores que debe regir nuestra institución«.

En este sentido el CSD Colo Colo mencionó que el jugador no debería seguir siendo parte del club: «En vista de la gravedad y la reiteración de los hechos, consideramos que la permanencia de Jordhy Thompson en estas condiciones resulta insostenible«.

Además, señalaron que se reunieron con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y con la asesoría de Género del Ministerio del Deporte, para avanzar hacia un plan de formación integral que incorpore herramientas de educación y prevención en temas de violencia de género dentro de la institución.